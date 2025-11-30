El fin de año llega con aumentos: uno por uno, los precios actualizados de colectivos, subtes, combustibles y peajes en diciembre 2025

Desde el 1° de diciembre, las tarifas de colectivos, subtes y peajes sufrirán un aumento en CABA y la provincia de Buenos Aires hará lo suyo solo en el servicio de colectivos. Los detalles de los precios de cara al cierre del 2025.

Subte; transporte público. Foto: NA (Damián Dopacio)

A partir del lunes 1° de diciembre de 2025, entran en vigencia nuevos aumentos en distintos servicios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el interior de la Provincia, así como también en combustibles y peajes. El precio del subte y el colectivo será más caro y se supo el porcentaje de incremento de los boletos mínimos.

El ajuste contempla un incremento del 4,3% para colectivos, subtes y peajes en la Ciudad de Buenos Aires y un 14,8% para los servicios de colectivo que circulan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Esto se aplicó producto del 2,3% de inflación de octubre (el último conocido más un extra de 2 puntos porcentuales hasta que se llegue a la eliminación de subsidios).

El TelePASE en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

En paralelo, como el Gobierno volvió a aplicar una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Esto se trasladó directamente al precio del litro de nafta y gasoil, cuyo aumento también regirá desde el lunes 1° de diciembre.

De esta manera, el litro de nafta súper subirá $16,37 sobre los valores vigentes y el gasoil $13,54. La medida se hizo oficial desde el viernes 28 de noviembre mediante el decreto 840 publicado en el Boletín Oficial.

Este país cuenta con el precio más alto de gasolina en toda la región, alcanzando un valor promedio de 1,718 dólares por litro Foto: NA

Aumentos de fin de año: precios de colectivos, subtes y peajes en diciembre 2025

En CABA, el boleto mínimo de colectivo pasará a costar $593,52.

En la provincia de Buenos Aires, para quienes usen líneas urbanas dentro del Conurbano Bonaerense, el pasaje mínimo será de $658,44 en un tramo de 0–3 km; de 3 a 6 kilómetros, $733,50; 6 a 12 kilómetros, $790,00; 12 a 27 kilómetros, $846,57; y trayectos mayores a 27 kilómetros, $902,73.

Para los viajes en subte, el nuevo valor por viaje será de $1206.

En autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, los peajes también se incrementan: en hora pico para autos livianos subirá a $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo y $2.042,38 en la Autopista Illia. Fuera de horas pico, los valores serán de $3.466,55 y $1.444,25 pesos respectivamente.

Según las autoridades, el ajuste busca compensar el atraso tarifario, cubrir costos operativos -combustible, mantenimiento del parque automotor, repuestos- y permitir la modernización de flotas y servicios.

Este incremento golpea directamente en el presupuesto de quienes dependen del transporte público: familias, trabajadores, estudiantes, más que nada en un contexto marcado por las fiestas de fin de año.

Transporte público Foto: NA

Cabe remarcar que en la provincia de Buenos Aires, el esquema tarifario introducirá una segmentación por tipo de SUBE: quienes no tengan la tarjeta registrada a su nombre, pagarán tarifas significativamente más altas, tal como sucede en Capital Federal desde hace tiempo.

Desde las empresas del sector justificaron la suba: dicen que los ingresos actuales no alcanzan para mantener la flota, pagar sueldos y garantizar frecuencia. Al mismo tiempo, el ajuste despertó críticas de organizaciones sociales y usuarios que advirtieron que el acceso al transporte público se complica justo cuando se aproxima fin de año.