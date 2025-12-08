Cierran los bancos este lunes 8 de diciembre: qué operaciones están disponibles y cuándo vuelven a abrir

Las entidades bancarias permanecerán cerradas debido al feriado en conmemoración de la Inmaculada Concepción de María. Cómo retirar efectivo y qué pasa con los cajeros automáticos.

Los bancos estarán cerrados. Foto: Banco Provincia

Según lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), este lunes 8 de diciembre rige un feriado bancario a nivel nacional, por lo que todos los bancos del país permanecerán cerrados. Se debe la conmemoración de la Inmaculada Concepción de María. De esta manera, la actividad en ventanilla se retomará el martes 9.

Qué operaciones están disponibles y cómo retirar dinero

Si bien durante el fin de semana largo no se ofrece atención en los bancos, los clientes pueden operar con normalidad a través de los canales digitales (home banking y apps de cada entidad), los cuales continúan habilitados para realizar pagos, transferencias, consultas y otras operaciones.

Por su parte, las billeteras electrónicas (por ejemplo Mercado Pago) y otros servicios fintech también funcionan este lunes sin interrupciones, al igual que los pagos con tarjetas de débito y crédito.

Qué pasa con los cajeros automáticos

En cuanto a los cajeros automáticos, estos permanecerán disponibles las 24 horas. Las entidades bancarias se comprometieron a mantenerlos abastecidos de dinero para atender la demanda del feriado.

También sigue activa la extracción de efectivo en comercios, supermercados, farmacias, estaciones de servicio y locales habilitado. Esta alternativa permite retirar dinero sin depender de los cajeros.

Cajeros automáticos Foto: Archivo Canal 26

Cómo funciona el transporte y el resto de los servicios públicos

Los servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires se verán afectados este lunes 8 de diciembre por el feriado del Día de la Inmaculada Concepción de María. La salud, las escuelas y el transporte público son algunos de los que presentarán cambios.

Transporte

El transporte público funcionará con horarios modificados. Los subtes y el premetro operarán de 8 a 22, mientras que los colectivos reducirán su frecuencia.

El estacionamiento en avenidas y calles donde normalmente está prohibido hacerlo los días hábiles de 7 a 21, estará permitido ya que durante este período no tendrá vigencia el estacionamiento medido. Habrá excepciones que estarán bien señalizadas: seguirá prohibido estacionar en pasajes, en las arterias que tienen Metrobús, en las calles de convivencia y en el carril paralelo a las ciclovías, durante todos los días.

Peajes

Los peajes operarán con normalidad, aunque aplicarán el horario pico de fin de semana. De esta forma, se considerará el esquema tarifario más alto entre las 11:00 a 15:00 en sentido a provincia de Buenos Aires y las 17:00 a 21:00 en sentido Centro.

Salud

En el área de la salud, las guardias y áreas críticas permanecerán abiertas ante cualquier emergencia. A nivel general, no hay cirugías programadas para estas fechas. Tanto los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAcs) como los Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR) permanecerán cerrados ambos días.

Oficinas del Estado

Por su parte, la Administración Pública local cerrará sus puertas en todas sus oficinas, aunque el Registro Civil tendrá una guardia de defunciones de 9 a 12 horas.

Educación

En el ámbito educativo, las escuelas se mantendrán cerradas en sus tres niveles, al igual que las Universidades.

Cómo funcionan las escuelas durante el feriado. Foto: Unsplash.

Recolección de residuos

El servicio de recolección de residuos continuará con su habitual funcionamiento para mantener la limpieza en la ciudad. Asimismo, el estacionamiento medido no tendrá vigencia durante el feriado.

Guardias

Los servicios de Policía y Bomberos de la Ciudad, así como las líneas de emergencia 911 y 103, junto con los equipos de Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio, mantendrán guardias activas durante las 24 horas.

Cementerios

Respecto a los cementerios, las inhumaciones en Chacarita, Flores y Recoleta, así como el ingreso de fallecidos al Crematorio de la Ciudad, se realizaran entre las 7:30 y las 14:00, con el último trámite admitido hasta las 13:00 y la última inhumación iniciada a las 13:30.

Ámbitos culturales

Los museos de la Ciudad abrirán de 11 a 20, mientras que la Torre Monumental recibirá visitantes de 10 a 18. Las bibliotecas públicas Güiraldes, Parque de la Estación, Casa de la Escritura y la Lectura, y Reina Batata funcionarán de 10 a 20. En cambio, el Planetario permanecerá cerrado.

En cuanto al circuito cultural, el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín no abrirán, pero sí lo harán el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Teatro Colón y los distintos espacios culturales de la Ciudad.