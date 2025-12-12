Economía argentina en 2026: cuáles son los sectores que podrían crecer en alza y qué es el “Año Verde” que pronostican los analistas

La proyección surge de análisis privados que coinciden en que la actividad productiva, el empleo y la demanda interna estarán impulsados por una recuperación sostenida. Uno por uno, todos los sectores de la economía argentina contemplados.

Obra en construcción. Foto: NA.

La economía argentina se encamina hacia un escenario de crecimiento generalizado en 2026 según analistas y consultoras, ya describen como un posible “Año Verde” con expectativas de expansión en varios sectores y un consumo privado que podría alcanzar niveles históricos. La proyección surge de análisis privados que coinciden en que la actividad productiva, el empleo y la demanda interna estarán impulsados por una recuperación sostenida.

Según la consultora Abeceb, la actividad económica de 2026 tendría un perfil positivo con incrementos significativos en sectores exportadores, industriales y de servicios, acompañados por un aumento en la confianza del consumidor que se traduciría en un alza del gasto familiar de alrededor del 4% en términos interanuales. Entre los principales rubros, el sector petrolero, la construcción y la venta de maquinaria agrícola liderarían las alzas proyectadas.

Cosecha de trigo Foto: NA

Economía argentina 2026: los sectores líderes que vaticinan un crecimiento

Según Abeceb, entre los sectores que se anticipa crecerán con más fuerza en 2026 están:

Petróleo y energía , con un avance estimado cercano al 16,9% tras un 13,7% de expansión en 2025, impulsado por inversiones tanto públicas como privadas en exploración y producción.

Construcción , con una mejora anual estimada de alrededor del 12,1%, luego de registrar un crecimiento sólido en 2025.

Maquinaria agrícola , proyectada con un avance próximo al 9,5% en 2026, reflejando la recuperación del sector agroindustrial y la demanda de activos productivos.

Electrónica de consumo , que también mostraría una dinámica de repunte con un crecimiento estimado por encima del promedio.

Además, se espera que la industria automotriz aumente su producción, aunque en un ritmo más moderado, y que la economía del conocimiento continúe afianzándose con avances significativos en exportaciones y demanda de servicios de alta tecnología.

Consumo e inversión en alza: qué podría pasar en 2026

El mismo informe destaca que el consumo privado -gasto de las familias- será uno de los pilares del crecimiento, contribuyendo a la expansión de la actividad económica con un aumento proyectado en torno al 4% anual para 2026. Esta tendencia se vincula con la mejora de los salarios reales y cierta recuperación de la confianza de los hogares que todavía no se observó hasta diciembre 2025.

La inversión también jugaría un papel clave, con aumentos en proyectos productivos y expansión de capacidad instalada en distintos sectores, lo que reflejaría expectativas de mayor dinamismo económico y mejores condiciones de financiamiento.

Industria automotrIz, industria argentina, actividad industrial, NA

Proyecciones oficiales y globales de la economía en 2026

Los supuestos macroeconómicos incluidos en el proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno también anticipan un escenario de crecimiento sostenido para el año próximo, con aumentos en el consumo privado y las exportaciones, lo que coincide con la visión optimista de los analistas privados. El documento oficial prevé una expansión en las cantidades exportadas de bienes y servicios y un crecimiento continuo de las importaciones, lo que reflejaría una mayor actividad económica general.

Este análisis surgió en un contexto en el que la economía argentina muestra señales de recuperación luego de varios trimestres de expansión en 2025, con sectores como el consumo, la inversión y algunas ramas industriales mejorando su desempeño interanual.