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Amanecer a las 10 de la mañana: la curiosa decisión que se da en China y su “hora secreta”

Aunque su territorio abarca más de 5.000 kilómetros y debería tener cinco husos horarios, China utiliza una única hora oficial para todo el país.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 13:08
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La curiosidad de los husos horarios de China.
La curiosidad de los husos horarios de China. Foto: Unsplash.
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China es uno de los países más extensos del mundo. Su territorio se extiende por más de 5.000 kilómetros de este a oeste, una distancia que, en teoría, debería abarcar cinco husos horarios diferentes. Sin embargo, existe una particularidad que sorprende a geógrafos, viajeros y curiosos: todo el país utiliza una única hora oficial.

Desde la costa oriental hasta los desiertos del extremo occidental, los relojes marcan la misma hora: UTC+8, conocida popularmente como la “hora de Pekín”. Esta decisión convierte a China en uno de los ejemplos más llamativos del planeta en materia de organización horaria.

Los chinos utilizan un único huso horario para todo su inmenso territorio. Foto: Unsplash.

La razón por la que China usa una sola hora

Antes de 1949, el país utilizaba varios husos horarios debido a su enorme tamaño. Sin embargo, tras la fundación de la República Popular China, el gobierno decidió unificar el horario nacional para reforzar la cohesión administrativa y política del territorio.

Desde entonces, todas las provincias, ciudades y regiones siguen oficialmente el horario de Pekín, incluso aquellas que se encuentran a miles de kilómetros de la capital.

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Amaneceres a las 10 de la mañana y noches que parecen interminables

La consecuencia más llamativa de esta decisión se observa en el extremo occidental del país, especialmente en la región de Xinjiang.

Durante el invierno, el sol puede aparecer recién cerca de las 10 de la mañana y ponerse alrededor de la medianoche. Mientras tanto, en las ciudades del este de China el ciclo solar se desarrolla de manera mucho más normal.

Esto provoca situaciones insólitas para quienes visitan estas regiones por primera vez. En algunas zonas, la gente se despierta cuando todavía es completamente de noche y termina sus actividades con luz solar.

El salto horario más extraño del mundo

Otra curiosidad ocurre en la frontera entre China y Afganistán. Allí se produce uno de los cambios de hora más drásticos del planeta.

La frontera entre China y Afganistán. Foto: Reddit.

Una persona que cruza la frontera debe adelantar su reloj tres horas y media de manera instantánea. Pocos pasos fronterizos en el mundo generan una diferencia horaria tan grande en apenas unos metros de distancia.

La “hora secreta” que usan millones de personas

Aunque oficialmente toda China sigue el horario de Pekín, en Xinjiang muchos habitantes de etnia uigur utilizan una hora alternativa en su vida cotidiana.

Este horario no oficial está retrasado aproximadamente dos horas respecto de la hora de Pekín. Gracias a ello, pueden adaptar mejor sus rutinas al ciclo natural del sol y evitar comenzar sus jornadas en plena oscuridad.

Por esa razón, en algunas ciudades del oeste chino es habitual preguntar si una reunión, una clase o una actividad se realizará según la hora oficial de Pekín o según la llamada “hora de Xinjiang”.

Es común que en China se utilicen dos husos horarios diferentes para reuniones pese a lo que establece el Gobierno. Foto: Unsplash.

La existencia de una única zona horaria en un país tan inmenso sigue siendo una de las curiosidades geográficas más sorprendentes del mundo y un ejemplo de cómo una decisión política puede influir diariamente en la vida de millones de personas.

ChinaCuriosidadesHorarios
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

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