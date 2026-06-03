Endurecimiento de penas, cambios sobre delitos sexuales y prisión perpetua: los ejes de la reforma del Código Penal que quiere acelerar el Gobierno

Sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: NA

El Gobierno reactivó el debate interno para enviar al Congreso la modificación del Código Penal en medio de la conmoción nacional por el femicidio de la adolescente cordobesa de 14 años, Agostina Vega. Desde Casa Rosada busca apurar el trámite legislativo para aplicar un fuerte endurecimiento en los castigos contra los delitos sexuales, endurecimiento de penas para violadores y una ampliación de los supuestos de prisión perpetua, por lo que el Ministerio de Justicia redefine la estrategia legislativa para evitar que el texto quede empantanado por las disputas políticas.

La investigación por el asesinato de la joven de 14 años en la provincia de Córdoba apuró los plazos de un proyecto que arrastraba sucesivas demoras técnicas. Los funcionarios nacionales siguen el caso con extrema prudencia y desde las oficinas gubernamentales, admitieron a TN que “necesitamos tomar medidas y movernos rápido”.

El Consejo de la Magistratura de la Nación dio luz verde al concurso destinado a normalizar la composición de los Tribunales Orales Federales (TOF) de Retiro. Foto: REUTERS

Las mesas de discusión técnica del oficialismo reflejan una fuerte interna entre los equipos de Santiago Caputo y del ministro Juan Bautista Mahiques. El entorno del asesor presidencial afirmó que el texto se encuentra retenido en las oficinas de Justicia, mientras que desde el área judicial respondieron que están “terminando de definir” la versión definitiva para su presentación.

La Secretaría Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal, revisó el borrador en varias oportunidades debido a diferencias de criterio sobre el alcance de las modificaciones normativas. Los voceros del Gobierno relativizaron los cruces internos y aseguraron que “las reformas al Código Penal se vienen trabajando hace tiempo y se van a mandar en el corto plazo”.

Desde Casa Rosada, descartaron la idea original de reemplazar por completo el texto legal vigente desde 1921 para evitar debates que compliquen el tratamiento en el Congreso. El Gobierno se inclinará finalmente por un esquema de modificaciones graduales, de modo que la primera tanda de leyes incluirá los capítulos con mayor consenso social como los delitos cibernéticos, las estafas y los robos violentos.

Javier Milei en el Congreso. Foto: NA

La propuesta del gobierno de Milei mantendrá un esquema de castigo riguroso que contempla la imprescriptibilidad de los abusos graves y la ampliación de los supuestos para la prisión perpetua. Las autoridades de la Jefatura de Gabinete recalcaron que el núcleo del nuevo diseño normativo consistirá en “poner a las víctimas en el centro” de los procesos judiciales.

La gestión del Ministerio de Justicia redujo la estructura que había diseñado originalmente la anterior conducción de la cartera de Seguridad para facilitar el debate con la oposición. La revisión actual prefiere un documento más corto y defendible, por lo que los redactores oficiales prescindieron de capítulos considerados complejos como la responsabilidad corporativa y los delitos informáticos ligados a la inteligencia artificial.

Marcha Ni Una Menos. Foto: NA.

El oficialismo resolvió dejar fuera de la discusión la reforma del agravante por femicidio y los proyectos de derogación del aborto legal pensando en los potenciales costos legislativos. Los estrategas del Gobierno entendieron que reabrir esas disputas ideológicas afectaría las prioridades inmediatas de Milei y el texto se concentrará únicamente en la agenda de seguridad ciudadana.

Por su parte, los sectores más duros del Gobierno cuestionaron el retraso del paquete legal en momentos donde la criminalidad ocupa un lugar central en la preocupación pública. Las internas entre las distintas facciones de La Libertad Avanza quedaron expuestas cuando un funcionario de la Casa Rosada sentenció que “no se están tomando medidas por egos personales. Hay que actuar”.

El papá de Agostina Vega reveló que la investigación comenzó por un tal ‘Franco’ y no por Barrelier: “Lo mencionó la madre”

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, aseguró que Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, “no actuó solo” y sostuvo que existen otras personas implicadas en el caso. Durante una conferencia de prensa realizada junto a su equipo de abogados, encabezado por Fernanda Alaniz, Vega afirmó que continuará buscando justicia hasta que todos los responsables sean detenidos. Además, señaló que hay otras personas bajo investigación, aunque evitó brindar detalles para no afectar el desarrollo de la causa.

“Acá hay más gente implicada”, expresó el padre de la víctima, quien también reveló que llegó a mantener conversaciones con Barrelier durante la búsqueda de su hija, antes de que los restos de la adolescente fueran hallados en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Por otro lado, Vega apuntó además contra una mujer cercana al acusado, quien habría facilitado el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo. En ese sentido, remarcó que Barrelier “mintió” y que otras personas también habrían colaborado en el encubrimiento del hecho.

Alaniz señaló además que, en las primeras etapas de la investigación, la atención estuvo puesta en otra persona mencionada por la madre de Agostina, lo que habría retrasado el foco sobre el principal sospechoso. “Hasta el martes a la mañana no se hacía foco en él como sospechoso. El foco estuvo puesto en una persona llamada Franco, que mencionó la madre”, apuntaron.