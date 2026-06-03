La emotiva reflexión de la princesa Leonor de España sobre su formación militar: “No soy la misma persona”

La princesa Leonor aseguró que su paso por las academias militares la transformó tanto a nivel personal como profesional. Foto: Instagram / casareal.es.

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, se encuentra transitando la recta final de una de las etapas más importantes de su preparación institucional. Tras casi tres años de formación en las academias militares de España, la heredera al trono afirmó que esta experiencia marcó profundamente su vida personal y profesional, al punto de considerarse una persona diferente a la que comenzó el recorrido en 2023.

Las declaraciones tuvieron lugar durante un acto oficial celebrado en la Región de Murcia, donde la princesa recibió diversas distinciones que simbolizan el cierre de su paso por la Academia General del Aire y del Espacio, ubicada en la localidad de San Javier.

La Princesa de Asturias recibió esta mañana la Medalla de Oro de la Región de Murcia, máxima distinción que otorga la Comunidad Autónoma, así como la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia. Video: Instagram / casareal.es.

Durante su discurso, Leonor hizo un balance de estos años de instrucción militar y destacó el impacto que tuvieron en su crecimiento.

“Les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de agosto de 2023”, expresó la heredera de la Corona española al recibir la Medalla de Oro de la Región de Murcia, un reconocimiento que consideró el broche de oro para una etapa que calificó como “esencial” en su vida.

Leonor y sus tres años de formación militar siguiendo la tradición de la Casa Real

La preparación castrense de la princesa Leonor forma parte de una tradición histórica dentro de la monarquía española. Tanto su padre, el rey Felipe VI, como su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, cursaron estudios en las Fuerzas Armadas antes de asumir sus responsabilidades institucionales.

El itinerario de la heredera comenzó en el ciclo 2023-2024 en la Academia General Militar de Zaragoza, correspondiente al Ejército de Tierra. Posteriormente, entre 2024 y 2025, continuó su formación en la Escuela Naval Militar de Marín y participó en la travesía del histórico buque escuela Juan Sebastián Elcano, una experiencia que le permitió conocer distintos países y profundizar su preparación naval.

Tras casi tres años de instrucción en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, Leonor se prepara para comenzar sus estudios universitarios. Foto: Reuters/Rodrigo Maturana.

Finalmente, durante el período 2025-2026, completó su instrucción en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier, donde culminará oficialmente su formación militar el próximo 10 de julio.

Con esta etapa concluida, la princesa iniciará una nueva fase académica. Está previsto que en otoño comience sus estudios universitarios de Ciencias Políticas en una universidad pública de Madrid.

Los reconocimientos y elogios a las Fuerzas Armadas

La jornada en Murcia estuvo marcada por distintos homenajes. Además de recibir la Medalla de Oro de la Región, Leonor fue distinguida con la Medalla de Oro de la Asamblea Regional y nombrada Hija Adoptiva del municipio de San Javier.

Durante el acto, la princesa dedicó parte de su intervención a destacar la labor de las Fuerzas Armadas, institución de la que algún día será la máxima autoridad como Capitana General.

Durante su discurso, la princesa destacó los valores de compromiso, lealtad y servicio que aprendió en las Fuerzas Armadas. Foto: Instagram / casareal.es.

“Admiro su competencia, su profesionalidad y el modo de enseñarnos a todos los que estudiamos en las academias militares los valores del compromiso, la lealtad y la entrega en el ejercicio del servicio a los demás”, aseguró durante su discurso.

Una experiencia que fue más allá de las aulas y los entrenamientos

La princesa también explicó que su paso por la Academia General del Aire representó mucho más que una preparación técnica o académica.

Según señaló, el aprendizaje adquirido durante este período estuvo estrechamente relacionado con el compañerismo, la confianza mutua y el trabajo en equipo, aspectos que considera fundamentales para su futuro desempeño institucional.

La Princesa Leonor embarca en el avión para los saltos previstos para el curso básico de paracaidismo en la Base Aérea del Alcantarilla en Murcia. Foto: EFE / Casa de S.M. El Rey.

La primogénita de Felipe VI destacó que esta etapa fue para ella “mucho más que clases, vuelos y maniobras”, ya que le permitió fortalecer su manera de entender las relaciones humanas y ampliar la confianza tanto en sus propias capacidades como en las de quienes la rodean.

Uno de los hitos más destacados de su formación fue la obtención del Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada. Allí realizó con éxito su primer salto en paracaídas mediante apertura automática.

Los primeros saltos en paracaídas de la princesa Leonor, que concluyó el curso básico de paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada,

La experiencia no pasó desapercibida dentro de la historia reciente de la monarquía española. Ni Felipe VI ni Juan Carlos I realizaron este entrenamiento durante su paso por la Academia General del Aire, por lo que Leonor se convirtió en la primera integrante de la Casa Real en obtener esta titulación.

Con la finalización de su formación militar, la heredera al trono inicia una nueva etapa en su preparación para asumir, en el futuro, las responsabilidades que conlleva la jefatura del Estado. Un camino que combina formación académica, experiencia institucional y una creciente presencia pública en representación de la Corona española.