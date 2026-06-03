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No hay debate: el Senado excluyó el tratamiento del pliego de la jueza Michelli que generó cortocircuito entre el Gobierno y Bullrich

Las autoridades de la Cámara Alta modificaron el temario del recinto para evitar un escenario de parálisis legislativa y la votación definitiva quedó bajo un esquema de tregua temporal hasta la próxima semana.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 13:45
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Se constituyó la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la que designaron a Patricia Bullrich como presidenta.
Se constituyó la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la que designaron a Patricia Bullrich como presidenta. Foto: Noticias Argentinas
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La reunión de Labor Parlamentaria de la Cámara de Senadores resolvió excluir de la sesión de este jueves 4 de junio el tratamiento de la postulación de la magistrada María Verónica Michelli. Los legisladores nacionales concentrarán la actividad del recinto en la aprobación de otros 50 pliegos judiciales y en proyectos clave para el oficialismo, de manera que la discusión por la candidatura que desató los cruces entre Patricia Bullrich y el Gobierno quedará postergada para la próxima semana.

Las autoridades de los diferentes bloques del Senado definieron postergar el tratamiento del expediente de la candidata propuesta para el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. El encuentro previo de los jefes de bancada determinó que la solicitud del Poder Ejecutivo para retirar la postulación tome estado parlamentario durante la jornada del jueves, por lo que el documento quedará listo para su posterior análisis en las futuras comisiones de trabajo.

Además, la mesa de conducción de la Cámara de Senadores decidió retirar otras 20 postulaciones a magistrados de la agenda de discusión inmediata del cuerpo legislativo. La medida se adoptó en medio del fuerte temblor político que generó la orden de Milei de impugnar la designación de Michelli por sus lazos familiares con Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación, motivo por el cual las bancadas mayoritarias buscaron enfriar el debate para evitar un escenario de parálisis institucional.

Salón Azul del Senado de la Nación
Reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en donde se trata el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026. Foto: Noticias Argentinas

Economía y judiciales: qué se debatirá en la sesión del Senado de este jueves

La sesión de este jueves avanzará de todas formas con una abultada agenda de temas económicos y judiciales de alto interés para el Gobierno nacional. Los senadores debatirán el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y darán curso a la aprobación de medio centenar de nombramientos en distintos tribunales del país con el objetivo de mostrar capacidad de gestión a pesar de los ruidos internos.

El tratamiento del acuerdo con los acreedores extranjeros que mantuvieron el litigio en las cortes de los Estados Unidos representará el plato fuerte del debate financiero en el recinto. El pacto con los bonistas que rechazaron los canjes del default del 2001 buscará el aval definitivo de los senadores y el cierre de este frente judicial otorgará mayor previsibilidad a la estrategia financiera global del país.

Cámara de SenadoresCongresoOficialismo
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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