Una nueva declaración de Trump y la duda sobre lo que pasa en Medio Oriente: aseguró que Irán se comprometió a no desarrollar armas nucleares

La prioridad de Trump sería que Irán no tenga armas nucleares. Foto: Reuters.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, aseveró que Irán se comprometió a no desarrollar armas nucleares, mientras que al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad de mantener un encuentro con su líder supremo, Mojtaba Jameneí.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista emitida este miércoles en el programa Pod Force One, donde el mandatario estadounidense abordó el estado actual de las conversaciones con Teherán y el futuro de las relaciones entre ambos países.

Trump quiere que Irán se deshaga de sus armas nucleares.

“Ya han acordado que no van a tener un arma nuclear”, afirmó Trump al referirse a los contactos diplomáticos recientes. Según explicó, ese compromiso fue transmitido por representantes iraníes durante las negociaciones y constituye un avance significativo para reducir el riesgo de una escalada militar en la región.

La prioridad de EEUU: que Irán no tenga un arma nuclear

El presidente sostuvo que impedir que Irán acceda al armamento nuclear continúa siendo la principal prioridad de Washington. “Independientemente de lo bien que nos esté yendo, no podemos permitir que tengan un arma nuclear”, señaló. Aunque reconoció que Teherán podría modificar su postura en el futuro, consideró que el actual entendimiento representa una base importante para continuar el diálogo.

Durante la entrevista, Trump también fue consultado sobre el papel de Mojtaba Jameneí en las conversaciones. El mandatario aseguró que el líder supremo participa activamente en las decisiones estratégicas de la República Islámica y cuenta con un amplio respaldo dentro de la estructura de poder iraní.

Según Trump, Mojataba Jameneí sería quien dirige las incursiones militares de Irán. Foto: via REUTERS

“Está involucrado, absolutamente. Creo que le tienen mucho respeto”, afirmó sobre Jameneí (hijo).

Trump advirtió que las conversaciones atraviesan una etapa decisiva. Según explicó, Estados Unidos enfrenta la disyuntiva de alcanzar un acuerdo diplomático o recurrir a una intervención militar de gran escala para neutralizar cualquier amenaza vinculada al programa nuclear iraní.

“Ahora tengo que tomar una decisión: ¿firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera? Y no es una manera agradable”, declaró. El presidente afirmó que una negativa iraní a formalizar los compromisos asumidos podría poner fin a cualquier instancia de negociación.

“No habría tonterías. No habría conversaciones. No habría retrasos”, sostuvo, aunque insistió en que su objetivo es resolver el conflicto por medios diplomáticos. “Preferiría hacerlo de la manera amable, desde un punto de vista humanitario”, agregó.

Las declaraciones llegan en medio de un escenario regional complejo. En las últimas semanas, Estados Unidos e Irán intercambiaron acusaciones por supuestas violaciones del alto el fuego acordado meses atrás, mientras las negociaciones para alcanzar una paz duradera permanecen estancadas.

Trump llamó “loco” a Netanyahu

Trump también se refirió a su relación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y confirmó versiones periodísticas que señalaban un fuerte intercambio telefónico entre ambos líderes. El mandatario reconoció haberlo calificado de “loco” durante una conversación vinculada a los combates en Líbano y a las dificultades para consolidar un acuerdo de cese de hostilidades.

Trump reconoció haberlo llamado "loco" a Netanyahu. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

“Lo hice”, respondió cuando fue consultado sobre el episodio. Según explicó, su frustración estaba relacionada con la continuidad de los enfrentamientos en la frontera y con los obstáculos para avanzar en una solución negociada.

A pesar de las diferencias, Trump aseguró que mantiene una buena relación con Netanyahu y reiteró que la prioridad de Estados Unidos sigue siendo estabilizar la región, evitar una escalada militar mayor y avanzar hacia un acuerdo que impida definitivamente el desarrollo nuclear iraní.