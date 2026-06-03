Villarruel se reunió con la jueza Michelli y la respaldó en medio del conflicto con Milei que desembocó en un cruce con Bullrich

La vicepresidenta le brindó respaldo institucional luego del intento del Gobierno por frenar su designación en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Foto: Canal 26 y Senado de la Nación

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, mantuvo una audiencia privada en el Senado con la jueza María Verónica Michelli para expresarle su apoyo institucional frente al intento del Gobierno de frenar su designación judicial. El encuentro sumó un nuevo capítulo a la fuerte interna del oficialismo en el Congreso y la titular de la Cámara Alta optó por convalidar el avance del trámite parlamentario ante las presiones del Ejecutivo.

La reunión de casi una hora en el primer piso del Palacio Legislativo coincidió con el período de mayor distanciamiento político entre el Gobierno y las autoridades parlamentarias en el Senado. Los colaboradores de la presidencia del cuerpo a cargo de Villarruel defendieron la validez de los acuerdos alcanzados por las distintas fuerzas y explicaron que “la vicepresidenta respeta la institucionalidad. El pliego de Michelli tiene nueve firmas y ella no va a ir en contra de las mayorías del Senado”.

La definición de Villarruel envió una señal de autonomía hacia las oficinas de Casa Rosada sin necesidad de una intervención directa en el recinto de sesiones. El expediente de la postulación para el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata obtuvo el aval mayoritario de los representantes de La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo, motivo por el cual la postulación quedó en condiciones reglamentarias de recibir la votación del pleno.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. Foto: NA

La decisión del presidente Javier Milei de retirar la postulación de la jueza después del consenso alcanzado generó desconcierto en las diferentes bancadas aliadas. La estrategia de la Casa Rosada abrió una profunda discusión legal sobre los límites de las atribuciones del Gobierno en los procesos legislativos avanzados y diversos sectores cuestionaron el cambio de rumbo por motivos ajenos a la idoneidad técnica de la profesional.

Las objeciones del entorno presidencial aumentaron tras la difusión de los lazos de parentesco que unen a la jueza Michelli con el periodista de investigación de La Nación Hugo Alconada Mon. La Casa Rosada justificó la impugnación bajo ese argumento de índole familiar, de modo que la medida provocó un inmediato rechazo entre los legisladores que ya habían aportado su firma al documento original.

El respaldo de la vicepresidenta a la jueza se conoció pocas horas después de que Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, manifestara su rechazo a los lineamientos del Gobierno. Tan es así que le comunicó personalmente a Milei su decisión de no acompañar la impugnación y puso su cargo a disposición como una muestra de disconformidad con la estrategia que diseñó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Victoria Villarruel llamó a defender “los valores fundacionales de nuestra Patria” en medio de su exclusión del Tedeum del 25 de mayo

Victoria Villarruel difundió un extenso texto a través de sus redes sociales luego de la exclusión que sufrió en el Tedeum del 25 de mayo por parte del propio Gobierno. La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara de Senadores quedó fuera de la comitiva gubernamental que acompañó al presidente Javier Milei y en su posteo, rescató el legado de la Revolución de Mayo y definió a la gesta de 1810 como un emergente directo de la tradición histórica nacional.

El escrito de la funcionaria ponderó las raíces de la emancipación y rescató “una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino”. Además, fijó su posición doctrinaria sobre la independencia al remarcar de modo tajante que “ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad”.

Sumado a eso, convocó a la ciudadanía a custodiar la herencia de los próceres frente a las problemáticas actuales de la modernidad global y destacó de forma especial el reciente anuncio de la primera encíclica del Papa León XIV, un documento del Vaticano abocado al resguardo del trabajador frente al avance tecnológico.