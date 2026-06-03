PUAM en junio 2026: cuánto se cobra con aumento, bono de ANSES y quiénes pueden acceder

Cobro PUAM de jubilados Foto: anses

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá una nueva actualización en junio de 2026 y ya hay cifras oficiales para calcular cuánto se cobrará este mes. El aumento se explica por la movilidad previsional vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC, mientras que el bono extraordinario previsional seguirá activo para los ingresos más bajos. De esa combinación surge un dato clave para quienes siguen de cerca la liquidación de ANSES: el ingreso final de la PUAM vuelve a cambiar y pasa a ser uno de los temas más consultados del mes.

PUAM junio 2026: el monto confirmado con aumento y bono

De acuerdo con la Resolución 139/2026 de ANSES, la PUAM pasa en junio de 2026 a $322.654,39. A eso se suma el bono extraordinario previsional de hasta $70.000, oficializado por el Decreto 399/2026, para quienes están dentro de los parámetros fijados por la normativa. En el caso de un titular de PUAM alcanzado por el bono completo, el total mensual asciende a $392.654,39.

Ese nuevo valor no aparece de manera aislada: la PUAM equivale al 80% de una jubilación mínima, por lo que su evolución depende directamente del ajuste aplicado sobre los haberes previsionales. En junio, el haber mínimo garantizado quedó fijado en $403.317,99, y de allí surge el nuevo valor actualizado de la prestación.

Por qué sube la PUAM en junio de 2026

La actualización de junio se explica por el esquema de movilidad que hoy rige para prestaciones previsionales. ANSES informó que el porcentaje aplicable este mes es de 2,58%, cálculo que toma como base la variación del Índice de Precios al Consumidor. A su vez, el INDEC reportó para abril de 2026 una inflación mensual de 2,6%, dato que impacta en la actualización aplicada sobre jubilaciones, pensiones y también sobre la PUAM.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Este punto es central porque explica por qué cada mes cambia el haber sin necesidad de una ley nueva específica para cada aumento. La movilidad mensual se aplica de forma automática según la normativa vigente, y por eso junio llega con un nuevo piso para jubilaciones y con una suba proporcional en la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Bono de ANSES: quiénes lo cobran y cómo se calcula

El bono extraordinario previsional de junio 2026 fue fijado en hasta $70.000. La norma oficial establece que lo cobran quienes perciben un ingreso previsional total igual o menor al haber mínimo garantizado, y también contempla una liquidación proporcional para quienes superan ese piso, pero no alcanzan el tope resultante de sumar la mínima más el bono. Además, el decreto aclara que el refuerzo es no remunerativo, no tiene descuentos y no se computa para otros conceptos.

En términos prácticos, esto significa que una persona que cobra la PUAM y queda alcanzada por el bono completo puede sumar los $70.000 al haber actualizado de junio. La misma normativa precisa que el beneficio alcanza a titulares de prestaciones contributivas previsionales, beneficiarios de la PUAM y también a distintas pensiones no contributivas abonadas por ANSES.

Quiénes pueden acceder a la PUAM en 2026

La PUAM está dirigida a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación o pensión. El sitio oficial del Estado detalla que pueden solicitarla argentinos o naturalizados con 10 años de residencia en el país antes de iniciar el trámite, o extranjeros con una residencia mínima de 20 años. También se exige no cobrar ni tener derecho a otra jubilación, pensión o seguro de desempleo, y mantener la residencia en la Argentina una vez otorgado el beneficio.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Además del ingreso mensual, quienes acceden a la PUAM cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI y pueden percibir determinadas asignaciones familiares. Ese paquete de beneficios explica por qué la PUAM sigue siendo una prestación tan buscada entre personas que llegaron a la edad jubilatoria sin reunir los años de aportes exigidos para una jubilación ordinaria.

Cómo tramitar la PUAM paso a paso

El trámite de la PUAM puede iniciarse revisando primero los datos personales y familiares en mi ANSES. La guía oficial indica que luego debe solicitarse un turno para continuar la gestión. El beneficio es gratuito y forma parte del sistema previsional destinado a garantizar una cobertura mínima para adultos mayores sin otra prestación.

Antes de avanzar, conviene verificar que la información personal esté correctamente cargada y actualizada. Ese paso puede ahorrar demoras, sobre todo en un contexto en el que cada aumento mensual vuelve a despertar consultas sobre montos, requisitos y condiciones para empezar a cobrar.

Qué dato conviene mirar este mes

Si tu objetivo es saber cuánto entra efectivamente en junio, el número más importante hoy es este: $322.654,39 de PUAM, con posibilidad de llegar a $392.654,39 si corresponde el bono completo de $70.000. Ese valor surge de la resolución oficial de ANSES y del decreto que confirmó el nuevo refuerzo previsional para junio.

En otras palabras, junio arranca con una actualización ya definida y con un bono que vuelve a modificar el total mensual de bolsillo para una parte importante de los beneficiarios. Para quienes siguen el calendario previsional, ese dato ya se convirtió en uno de los focos de mayor interés del mes.