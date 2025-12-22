Plazo fijo: cuánto rinden $4 millones en diciembre 2025 y qué TNA pagan los principales bancos

En un contexto de inflación y tasas variables, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas. Con una TNA promedio del 22,5%, es importante conocer cuánto paga cada banco y cómo impacta en la rentabilidad.

¿Cuánto paga cada banco por un plazo fijo? Foto: NA.

El plazo fijo sigue siendo de las herramientas financieras más utilizadas por los pequeños y medianos ahorristas que buscan hacerle frente a la inflación e intentan buscarle cierta rentabilidad a sus ahorros.

En ese sentido, la fluctuación de los plazos fijos en los últimos meses, sus porcentajes de Tasas Nominales Anuales (TNA), han generado que la valorización del capital invertido y su rentabilidad sea muy volátil. Empero, como herramienta que brinda “seguridad”, el plazo fijo sigue siendo la opción más confiable.

¿Qué interés se obtiene si se invierten $4 millones?

Antes, probablemente hablar de $1 millón resultaba un número extraordinariamente grande y se la consideraba a la persona que tenía ese capital como a alguien millonario e inalcanzable de igualar.

La rentabilidad que se obtiene al invertir en un plazo fijo. Foto: NA.

Sin embargo, con la depreciación de la moneda, un dólar a más de $1.400 y la inflación que sigue siendo un flagelo para los argentinos, hoy $1 millón no representa un ahorro significativo.

Esta desvalorización del millón de pesos también se traduce en el interés que se obtiene a partir de él si se lo deposita en un plazo fijo. Por eso, los ahorristas que pueden hacerlo, deciden colocar varios millones para obtener mayor rentabilidad.

En ese sentido, la cuenta nos lleva a calcular cuál sería el interés (promedio) que puede generar un plazo fijo de $4 millones: $73.972,60, calculando una TNA del 22,5%.

Se pueden obtener varios miles de pesos si se invierte un capital significativo. Foto: NA.

¿Cuánto paga cada uno de los 10 principales bancos de TNA?

La TNA va variando según cada institución, pero en promedio todas se ubican en torno a ese 22,5% antes mencionado en el ejemplo. A continuación, las tasas que manejan las principales entidades: