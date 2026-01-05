Plazo fijo: cuánto gano si invierto 1 millón de pesos a 30 días en enero 2026

Los rendimientos de este instrumento de ahorro varían según el tiempo de duración y el canal elegido. Los números bajo términos específicos.

Plazo fijo en Argentina. Foto: NA.

El plazo fijo -una inversión de bajo riesgo donde se deposita dinero en un banco por un tiempo determinado y, a cambio, se recibe una tasa de interés- es una gran forma de ahorrar y generar rendimientos inmovilizando fondos.

Un aspecto fundamental de esta opción es que permite conocer desde el primer momento cuánto se cobrará al final del período pactado. De todas formas, hay que tener en cuenta que las tasas vigentes marcan diferencias considerables según la forma de contratación.

Plazo fijo. Foto: NA

De este modo, al hacer una colocación de 1 millón de pesos por 30 días, el resultado varía según el canal elegido. Las entidades financieras aplican una tasa menor cuando la operación se hace en sucursal y una más alta si es digital.

En el caso de una operación presencial, la Tasa Nominal Anual está en 20,50%. Con ese porcentaje, el rendimiento en esos 30 días es de $16.849,32. Al finalizar el plazo acordado, el monto total acreditado queda en $1.016.849,32. La Tasa Efectiva Anual para esta opción alcanza el 22,54%.

La alternativa digital ofrece un rendimiento superior. Para la misma suma y el mismo lapso, la TNA llega al 23,50%. Debido a eso, los intereses generados son de $19.315,06. El monto final queda en $1.019.315,06 al finalizar el plazo de 30 días. En este caso, la TEA se ubica en 26,21%.

Qué es un plazo fijo y los conceptos clave

En esencia, un plazo fijo es un instrumento de ahorro que consiste en un depósito de dinero que se hace en un banco durante un tiempo determinado. Al momento de constituirlo, se pacta tanto el plazo como la tasa de interés, por lo que se obtiene una ganancia previsible una vez que finaliza el período acordado a cambio de inmovilizar el dinero. En ese momento, el banco devuelve el capital original que invertiste más los intereses que se generaron.

Plazo fijo; tasas de interés. Foto: NA (Damián Dopacio)

La Tasa Nominal Anual (TNA) es el porcentaje de interés de referencia que el banco pagará por el depósito a lo largo de un año. Si bien se expresa de forma anual para poder comparar distintas opciones, la ganancia que se recibe se calcula siempre de forma proporcional al tiempo que dure la inversión, que usualmente es de 30, 60 o 90 días (el plazo mínimo es 30 días y el máximo, 365 días). Por ejemplo, una TNA del 31% significa que el capital generaría ese porcentaje de interés en 365 días.

A diferencia de la TNA, la Tasa Efectiva Anual (TEA) representa el interés real que se ganaría en un año si, cada vez que un plazo fijo vence (por ejemplo, cada 30 días), se volviera a invertir tanto el capital inicial como los intereses generados. La TEA es más alta porque, al reinvertir las ganancias, el capital sobre el que se calcula el interés en el siguiente período es mayor al anterior.

Qué plazo fijo conviene

Saber qué plazo fijo conviene depende exclusivamente de los objetivos personales. Hay diferentes tipos para que se elija la inversión indicada para vos.