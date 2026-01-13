Bono PAMI para celíacos se actualiza en enero 2026:

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con diversos beneficios para sus afiliados, que muchos tienen que ver con cuestiones de salud. Para aquellos que son celiacos, el organismo cuenta con un apoyo clave para poder afrontar los costos de los alimentos sin TACC.

La enfermedad celíaca obliga a quienes la padecen a seguir una dieta estricta libre de gluten, una condición que no solo es permanente, sino también costosa. En ese marco, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó la continuidad de un subsidio económico mensual destinado a jubilados y pensionados afiliados, con el objetivo de aliviar el impacto que tiene el precio de los alimentos sin TACC en el presupuesto de los adultos mayores.

Durante enero de 2026, el monto del beneficio asciende a $45.869. La cifra surge del cálculo establecido por la Ley 26.588, que fija el subsidio en el 27,5% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que elabora el INDEC. Se trata de un derecho vigente para todos los afiliados que cumplan con los requisitos médicos y administrativos.

¿Quiénes pueden acceder al bono de PAMI para celíacos?

El subsidio está dirigido exclusivamente a:

Jubilados y pensionados afiliados a PAMI.

Personas con diagnóstico médico confirmado de enfermedad celíaca.

Afiliados que cuenten con estudios y certificación médica actualizada.

Requisitos y documentación necesaria

Para iniciar el trámite, PAMI solicita la siguiente documentación:

DNI (original y copia).

Credencial de afiliación a PAMI.

Último recibo de haberes jubilatorios o de pensión.

Historia clínica que acredite el seguimiento de la enfermedad.

Estudios diagnósticos obligatorios: análisis serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio) - Biopsia por videoendoscopia digestiva alta.

Certificado médico actualizado, con diagnóstico explícito de enfermedad celíaca, firmado por gastroenterólogo o especialista.

Paso a paso: cómo solicitar el subsidio

Opción online (la más recomendada):

Ingresar al sitio oficial de PAMI Acceder a la sección “Trámites y servicios”. Buscar la opción “Subsidio para celíacos”. Completar el formulario con los datos personales y de afiliación. Adjuntar la documentación requerida en formato digital. Enviar la solicitud y guardar el número de expediente.

Opción presencial:

Solicitar turno previo por la web de PAMI o llamando al 138. Presentarse en la agencia asignada en la fecha indicada. Entregar toda la documentación en original y copia. Recibir el comprobante de inicio del trámite.

Cómo y cuándo se cobra el bono

Una vez aprobada la solicitud, el subsidio se acredita de forma mensual, ya sea junto con el haber jubilatorio o en una liquidación separada. El beneficio se mantiene vigente mientras continúe la afiliación a PAMI y la condición de salud que lo justifica, aunque puede requerir renovaciones periódicas.

El monto del bono se actualiza trimestralmente según la variación de la Canasta Básica Alimentaria, lo que permite que el beneficio acompañe, al menos en parte, el aumento del costo de los alimentos sin TACC.

Dónde pedir ayuda

Ante dudas o dificultades, los afiliados pueden:

Comunicarse con PAMI al 138.

Acercarse a un Centro de Atención al Afiliado.

Consultar con asociaciones de celíacos, como ACELA, que brindan orientación gratuita.

Este subsidio se consolida como una herramienta clave para garantizar el acceso a una alimentación adecuada y proteger la salud de los jubilados celíacos.