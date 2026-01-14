Luis Caputo, Javier Milei y Karina Milei. Foto: NA

Tras el anuncio de reducción de aranceles a la importación de celulares, por la cual pasarán ser del 0%, el Ministro de Economía, Luis Caputo afirmó que la medida “permitirá mayor oferta y precios más competitivos” en el mercado tecnológico.

El funcionario detalló los beneficios que traerá la reducción de los aranceles a la importación de celulares. Entre ellos, resaltó la aparición de mayor oferta y precios más competitivos, como así también aseguró que es “un nuevo paso en la eliminación de impuestos”.

“Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos. El Decreto 333/2025 ya había reducido los aranceles del 16% al 8%, y ahora avanzamos con su eliminación total”, explicó Caputo.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

En la misma línea, “Toto” señaló que el Gobierno “sigue cumpliendo con el compromiso de bajar impuestos” y “facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”.

A partir de mañana se reducirá a cero el arancel de importación para teléfonos celulares, con lo cual se espera una baja en el precio de esos dispositivos.

El anuncio del Gobierno implica que, al comprar un celular desde cualquier país, no se pagarán derechos de importación. Sin embargo, siguen existiendo otros impuestos que componen el precio de los teléfonos. Aun así, los precios deberían bajar.

“A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, escribió Manuel Adorni a través de su cuenta oficial de Twitter.

Celulares con buena relación precio-calidad. Foto: Unsplash.

Cuánto puede bajar de precio un celular con la eliminación de los aranceles de importación

Dependerá de la estructura tributaria restante, dado que en Argentina el costo no es solo el arancel de importación, sino también IVA, Ganancias, impuestos internos y tasas logísticas. Lo que sí puede pasar es que exista una mayor competencia entre marcas, mayor oferta de gamas medias y altas y reacomodamiento de la industria local.

Además, la medida constituye un golpe a la industria en Tierra del Fuego. Hasta el momento, el esquema en Argentina protegía la producción local a través de aranceles altos a la importación de productos electrónicos. Al llevar los aranceles al 0%, la provincia pierde protección.

Esto podría reducir el volumen ensamblado, reducción de empleo industrial en el sector y problemas políticos para el Gobernador. Algo similar ocurrió en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando redujo aranceles para notebooks y tablets.

Fabricación de celulares en Tierra del Fuego. Foto: NA

Las repercusiones ya se hicieron sentir en la industria fueguina. Marcos Linares, el secretario adjunto de la UOM de Río Grande, advirtió que “desde Nación hay una política que va en contra de la producción nacional”.