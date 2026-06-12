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Rep. de Corea vs. República Checa EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Rep. de Corea y República Checa por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial fase de grupos fecha 1
Portadas Mundial fase de grupos fecha 1 Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Rep. de Corea choca ante República Checa, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Guadalajara ya está lista para que el balón comience a moverse a las 23:00, y tú no te lo puedes perder.

Rep. de Corea vs República Checa por Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

2´ Fuera de juego en Rep. de Corea

Posición adelantada de Son Heungmin.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Guadalajara, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Rep. de Corea y República Checa por Mundial 2026 será arbitrado por Amin Mohamed Omar.

Formación confirmada de Rep. de Corea

Titulares

  • (1) Kim Seunggyu
  • (4) Kim Minjae
  • (2) Lee Hanbeom
  • (13) Lee Taeseok
  • (22) Seol Youngwoo
  • (6) Hwang Inbeom
  • (3) Lee Gihyuk
  • (10) Lee Jaesung
  • (19) Lee Kangin
  • (8) Paik Seungho
  • (7) Son Heungmin

Suplentes

  • (21) Jo Hyeonwoo
  • (12) Song Bumkeun
  • (23) Jens Castrop
  • (14) Cho Wije
  • (15) Kim Moonhwan
  • (5) Kim Taehyeon
  • (16) Park Jinseob
  • (17) Bae Junho
  • (25) Eom Jisung
  • (11) Hwang Heechan
  • (24) Kim Jingyu
  • (26) Lee Donggyeong
  • (20) Yang Hyunjun
  • (9) Cho Guesung
  • (18) Oh Hyeongyu

Entrenador: Hong Myungbo

Formación confirmada de República Checa

Titulares

  • (1) Matej Kovár
  • (6) Stepan Chaloupek
  • (5) Vladimir Coufal
  • (4) Robin Hranac
  • (7) Ladislav Krejci
  • (20) Jaroslav Zeleny
  • (17) Lukas Provod
  • (24) Alexandr Sojka
  • (22) Tomás Soucek
  • (10) Patrik Schick
  • (15) Pavel Sulc

Suplentes

  • (23) Lukas Hornicek
  • (16) Jindrich Stanek
  • (21) David Doudera
  • (3) Tomas Holes
  • (14) David Jurásek
  • (2) David Zima
  • (12) Lukas Cerv
  • (8) Vladimír Darida
  • (18) Michal Sadílek
  • (25) Hugo Sochurek
  • (19) Tomás Chory
  • (13) Mojmir Chytil
  • (9) Adam Hlozek
  • (11) Jan Kuchta
  • (26) Denis Visinsky

Entrenador: Miroslav Koubek

Así va la tabla de posiciones de Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Rep. de Corea y República Checa?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Rep. de Corea vs. República Checa por la Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Rep. de Corea recibe a República Checa en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección Corea del SurSelección República ChecaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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