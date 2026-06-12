Rep. de Corea vs. República Checa EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Rep. de Corea vs República Checa por Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
2´ Fuera de juego en Rep. de Corea
Posición adelantada de Son Heungmin.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Guadalajara, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Rep. de Corea y República Checa por Mundial 2026 será arbitrado por Amin Mohamed Omar.
Formación confirmada de Rep. de Corea
Titulares
- (1) Kim Seunggyu
- (4) Kim Minjae
- (2) Lee Hanbeom
- (13) Lee Taeseok
- (22) Seol Youngwoo
- (6) Hwang Inbeom
- (3) Lee Gihyuk
- (10) Lee Jaesung
- (19) Lee Kangin
- (8) Paik Seungho
- (7) Son Heungmin
Suplentes
- (21) Jo Hyeonwoo
- (12) Song Bumkeun
- (23) Jens Castrop
- (14) Cho Wije
- (15) Kim Moonhwan
- (5) Kim Taehyeon
- (16) Park Jinseob
- (17) Bae Junho
- (25) Eom Jisung
- (11) Hwang Heechan
- (24) Kim Jingyu
- (26) Lee Donggyeong
- (20) Yang Hyunjun
- (9) Cho Guesung
- (18) Oh Hyeongyu
Entrenador: Hong Myungbo
Formación confirmada de República Checa
Titulares
- (1) Matej Kovár
- (6) Stepan Chaloupek
- (5) Vladimir Coufal
- (4) Robin Hranac
- (7) Ladislav Krejci
- (20) Jaroslav Zeleny
- (17) Lukas Provod
- (24) Alexandr Sojka
- (22) Tomás Soucek
- (10) Patrik Schick
- (15) Pavel Sulc
Suplentes
- (23) Lukas Hornicek
- (16) Jindrich Stanek
- (21) David Doudera
- (3) Tomas Holes
- (14) David Jurásek
- (2) David Zima
- (12) Lukas Cerv
- (8) Vladimír Darida
- (18) Michal Sadílek
- (25) Hugo Sochurek
- (19) Tomás Chory
- (13) Mojmir Chytil
- (9) Adam Hlozek
- (11) Jan Kuchta
- (26) Denis Visinsky
Entrenador: Miroslav Koubek
Así va la tabla de posiciones de Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Rep. de Corea y República Checa?
Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Rep. de Corea vs. República Checa por la Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Rep. de Corea recibe a República Checa en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Rep. de Corea vs República Checa en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Rep. de Corea y República Checa por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.