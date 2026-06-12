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Fiesta de la Trufa Negra 2026: cuándo y dónde se celebra el evento del “diamante negro” de la gastronomía argentina

La celebración ofrecerá una agenda pensada para todo el público. Uno de los principales atractivos será el patio gastronómico premium, donde los visitantes podrán degustar platos especialmente diseñados para resaltar el aroma y sabor de la trufa negra.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La 5° Fiesta de la Trufa Negra Argentina tendrá lugar en Espartillar, partido de Saavedra.
La 5° Fiesta de la Trufa Negra Argentina tendrá lugar en Espartillar, partido de Saavedra. Foto: Fiestas y Tradiciones
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Con apenas 800 habitantes y ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Espartillar se prepara para vivir uno de los eventos gastronómicos más singulares del país. El próximo 13 y 14 de junio, esta pequeña localidad del partido de Saavedra será sede de la quinta edición de la Fiesta de la Trufa Negra Argentina, una celebración que reúne a cocineros, emprendedores, productores y visitantes atraídos por uno de los ingredientes más exclusivos de la alta cocina mundial: la trufa negra.

Conocida como el “diamante negro” de la gastronomía, la trufa negra encuentra en los suelos y el clima de esta región bonaerense condiciones ideales para desarrollarse. Asociada a las raíces de robles especialmente cultivados, la producción local convirtió a Espartillar en una referencia sudamericana para chefs y especialistas que buscan trabajar con el producto fresco durante la temporada de cosecha, que se extiende entre junio y agosto.

Fiesta de la Trufa Negra 2026 en Espartillar: qué actividades habrá durante el evento

Organizada por Trufas del Nuevo Mundo, Radici Trufas Negras y la Municipalidad de Saavedra, la celebración tendrá lugar en el Club Sportivo Belgrano y ofrecerá una agenda pensada para todo el público. Durante las dos jornadas habrá cocina en vivo, degustaciones, maridajes con vinos, demostraciones gastronómicas, charlas técnicas, visitas guiadas y un amplio espacio dedicado a productores regionales.

La Fiesta de la Trufa Negra 2026 tendrá lugar en el Club Sportivo Belgrano en Espartillar. Foto: Instagram @trufarfiesta

Uno de los principales atractivos será el patio gastronómico premium, donde los visitantes podrán degustar platos especialmente diseñados para resaltar el aroma y sabor de la trufa negra. Entre las propuestas se destacan papas trufadas, hamburguesas gourmet, risottos y otras creaciones que combinan la sofisticación de la alta cocina con el espíritu de una feria rural.

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Además, el mercado de productores locales ofrecerá quesos artesanales, embutidos, aceites, chocolates, vinos y mieles regionales, muchos de ellos elaborados para complementar preparaciones con trufa y mostrar el potencial gastronómico del sudoeste bonaerense.

Chefs invitados a la Fiesta de la Trufa Negra Argentina: Lele Cristóbal y otras figuras destacadas

La edición 2026 contará con la presencia de reconocidas figuras de la gastronomía argentina. Entre ellas sobresale Lele Cristóbal, quien brindará una masterclass especial el domingo 14 de junio. También participará el chef rosarino Carlos Avalle, colaborador histórico de TRUFAR, con una clase magistral prevista para el sábado 13.

La edición 2026 contará con la presencia de figuras de la gastronomía argentina, entre ellas, Lele Cristóbal. Foto: Instagram @trufarfiesta

A su vez, el equipo de MAD PASTA, integrado por Clara Corso, Lucas Canga y Félix Babini, presentará una propuesta centrada en la pasta de autor y la cocina contemporánea aplicada a la trufa negra argentina, una combinación que promete atraer tanto a profesionales como a aficionados de la gastronomía.

Trufa negra argentina: por qué Espartillar es uno de los principales polos productivos de Sudamérica

Más allá de su costado gastronómico, la fiesta busca posicionar a Espartillar como un destino turístico emergente vinculado al turismo rural y gastronómico. En ese sentido, una de las actividades destacadas será la Mesa de Productores e Interesados en el Cultivo de la Trufa Negra Argentina, un espacio de intercambio para productores, técnicos y emprendedores interesados en una actividad que crece año tras año en distintas regiones del país.

La celebración coincide con el inicio de la cosecha, el momento en que la trufa alcanza su máxima intensidad aromática y su mayor valor comercial. Por eso, muchos especialistas consideran que junio es la mejor época para descubrir este producto directamente en su lugar de origen.

Las plantaciones de Espartillar figuran entre las más importantes de Sudamérica. Foto: Instagram @trufarfiesta

Las plantaciones de Espartillar figuran entre las más importantes de Sudamérica y contribuyeron a posicionar a la Argentina como un actor cada vez más relevante dentro del mercado internacional de la trufa negra, un producto históricamente asociado a países como España, Francia e Italia.

Cómo llegar a Espartillar para la Fiesta de la Trufa Negra 2026

Espartillar se encuentra a unos 540 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un recorrido que demanda aproximadamente seis horas en auto. Debido a la capacidad limitada de alojamiento del pueblo, los organizadores recomiendan reservar hospedaje con anticipación en localidades cercanas como Pigüé, Coronel Suárez o Carhué.

En caso de asistir un solo día, el precio de la entrada será de $10.000. En caso de ir ambos días, el valor será de $16.000. El evento gastronómico comenzará a partir de las 11:00 y finalizará a las 18:00.

Para quienes buscan una escapada diferente, donde la gastronomía de excelencia se combina con paisajes rurales y producción local, la Fiesta de la Trufa Negra Argentina aparece como una de las propuestas turísticas más originales del calendario bonaerense 2026.

Fiestas RegionalesTurismoPigüé
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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