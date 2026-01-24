Cuenta DNI: todos los descuentos y reintegros que podés aprovechar este sábado 24 de enero. Foto: Banco Provincia.

Los usuarios de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, podrán aprovechar este sábado 24 de enero múltiples descuentos y reintegros que les permitirán ahorrar en distintas compras y servicios.

Las promociones, vigentes en días especiales y algunas permanentes, incluyen cadenas de supermercados, comercios de gastronomía, estaciones de servicio y balnearios.

Entre los beneficios más destacados para este sábado se encuentra un 25% de ahorro en YPF Full, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Esta promoción se extiende a los días sábados y domingos, lo que la convierte en una opción ideal para cargar combustible antes del inicio de la semana.

En el rubro gastronomía, los locales adheridos ofrecerán también un 25% de descuento los fines de semana, con el mismo tope de $8.000 por semana y por persona. Se trata de una oportunidad para disfrutar de salidas a comer o cenas sin afectar demasiado el presupuesto.

Descuentos con Cuenta DNI. Foto: Freepik / Banco Provincia.

En materia de hogar y construcción, la cadena Sodimac mantiene un 10% de descuento todos los días, sin tope de reintegro y acumulable con otras promociones, lo que permite planificar compras de artículos para mejoras o reformas durante el fin de semana.

Los comercios de temporada y balnearios también participan de los especiales de verano con un 25% de descuento y un tope de reintegro de $10.000 por semana, por comercio y por persona, ideal para quienes planean escapadas y actividades recreativas.

Descuentos en balnearios con Cuenta DNI. Foto: Gentileza Qué Digital

Los supermercados Changomas ofrecen un 15% de descuento, sin tope de reintegro, aplicable en el momento de la compra. Para los jubilados que perciban sus haberes en el Banco Provincia, el beneficio se eleva al 20%, una ventaja significativa para quienes buscan maximizar su ahorro en productos de consumo diario.

Por último, en los Mercados Bonaerenses, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un 40% de descuento durante todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Esta promoción permite abastecerse de alimentos frescos y productos regionales con un ahorro notable.

Con estas ofertas, este sábado 24 de enero se perfila como un día clave para aprovechar los beneficios de Cuenta DNI, combinando descuentos en distintas categorías y la facilidad de uso que ofrece la billetera digital del Banco Provincia. Los interesados pueden consultar la aplicación para conocer todos los comercios adheridos y los términos de cada promoción.