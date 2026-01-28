Bajó el riesgo país y ya se ubica por debajo de los 500 puntos:

Bonos argentinos. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

El riesgo país cayó a 486 puntos en el inicio de las operaciones de este miércoles 28 de enero con una baja de 8 puntos en relación al último cierre. Según se supo, la caída es producto de la evolución positiva de los bonos de la deuda pública y se marcó un récord desde 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri.

La firma Wise Capital señaló que, en caso de que el Gobierno pueda también consolidar el frente político, es posible ver una compresión adicional de 100 puntos que dejaría al país en buenas condiciones para refinanciar deuda. Además, apuntó a una buena instrumentación de la Ley de Inocencia Fiscal. “Esto es clave porque el problema de la Argentina no es de liquidez, sino de credibilidad”, enfatizó

Riesgo país. Reuters

De acuerdo con especialistas citados por TN, la reducción del riesgo país responde principalmente a dos variables: por un lado, un mayor interés global por activos considerados de mayor riesgo -entre ellos, los bonos argentinos- ante la expectativa de un debilitamiento del dólar. En el plano interno, la acumulación de divisas por parte del Banco Central (BCRA) contribuyó a reforzar la confianza del mercado, lo que impulsó la valorización de los títulos públicos y empujó el indicador a la baja.

Un riesgo país en niveles más bajos habilitaría a la Argentina a regresar al mercado internacional de crédito con tasas inferiores al 10%, lo que permitiría comenzar a refinanciar los compromisos de deuda previstos para este 2026.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

Cómo operan las acciones argentinas y a cuánto cerró el dólar este miércoles 28 de enero

En la previa de la apertura, las acciones argentinas que operan en el exterior mostraban subas, aunque el panorama cambió con el inicio formal de la rueda. En Wall Street, las caídas más pronunciadas se registraban en Edenor (-3,5%), Transportadora de Gas del Sur (-3,2%) y BBVA (-3,1%).

A nivel local, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña retrocedía 1,1% en pesos y 1,5% medido en dólares.

Mientras que el dólar oficial, se mantuvo sin variaciones este miércoles 28 de enero en el Banco Nación, donde continuó en $1465.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

En el mercado mayorista, la divisa subió $2 y cerró en $1444,50, ubicándose por debajo del techo de $1561,03 fijado por el esquema de bandas cambiarias para la jornada.

Durante enero, el Banco Central adquirió US$1049 millones para fortalecer las reservas, que este martes 27 finalizaron en US$45.779 millones. En cuanto a los tipos de cambio financieros, mostraban un comportamiento estable: el dólar MEP se ubicaba en $1460,47, mientras que el contado con liquidación operaba en $1509,92.