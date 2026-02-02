Carlos Torres Vila, presidente de BBVA. Foto: Wikipedia

La inteligencia artificial abrió un nuevo camino para las empresas, la administración y la ciudadanía. Se trata de una auténtica revolución en positivo, que supone una palanca para la competitividad. Así lo defendió el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, durante un encuentro organizado por EL PERIÓDICO, BBVA y Cecot, celebrado el pasado martes en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona, donde representantes del mundo empresarial, institucional y tecnológico debatieron sobre los retos y oportunidades que plantea la IA.

“La inteligencia artificial abre una nueva era con una dimensión claramente positiva”, afirmó Torres Vila en conversación con el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez. Para el presidente de BBVA, la IA no es solo un avance tecnológico, sino un cambio profundo en la forma de hacer las cosas: “Vamos a ver una revolución que impactará en todos los negocios, servicios y ámbitos de la sociedad”, sostuvo. ”La historia demuestra que el impacto positivo de la tecnología acaba imponiéndose”, añadió.

Según explicó, a diferencia de anteriores olas tecnológicas, esta se caracteriza por su rápida difusión y facilidad de uso, lo que ha permitido que herramientas como ChatGPT alcancen ya cifras cercanas a los mil millones de usuarios semanales.

ChatGPT, inteligencia artificial. Foto: REUTERS

Torres Vila puso como ejemplo el ámbito de la investigación científica y farmacológica, donde la IA aceleró procesos que antes requerían años, con beneficios directos para la sociedad. En este contexto, anticipó dentro de cinco y diez años todos los negocios deberán reinventarse, transformando tanto su relación con los clientes como sus procesos internos. “Si queremos seguir siendo relevantes, tenemos que adaptarnos”, advirtió.

En este sentido, afirmó que “la IA nos permite acompañar mucho mejor al cliente, estar mucho más a su lado, personalizar más la oferta, hacerla más humana. Su uso puede ayudar a hacer la banca más cercana porque podemos entender mejor las necesidades y el contexto personal de cada persona o de cada empresa”.

En cuanto a una perspectiva financiera, Torres Vila subrayó el papel de BBVA como aliado del tejido empresarial en este proceso de transformación, afirmando que el banco está desarrollando líneas de acompañamiento para facilitar la implantación de la IA en las empresas. “Esta tecnología permite anticipar las necesidades de los clientes y ofrecer respuestas hiperpersonalizadas”, señaló.

En tanto, el presidente de BBVA situó a Catalunya como uno de los ecosistemas mejor preparados para liderar la investigación y la adopción de la IA, destacando la fortaleza de su tejido emprendedor y tecnológico, así como su papel de referencia en ámbitos como la salud, la biomedicina, la movilidad, las finanzas o la industria.