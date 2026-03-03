Cerró un reconocido restaurante porteño. Foto: Instagram

El cierre de locales sigue impactando de lleno a la industria gastronómica. En este adverso contexto para el sector en el país, la reconocida parrilla coreana Mashisso anunció el cierre definitivo de su local en la Ciudad de Buenos Aires, tras varios años de actividad.

El restaurante, que ofrecía una propuesta de parrilla libre al estilo coreano, combinando sabores argentinos con platos tradicionales del país asiático, comunicó la decisión a través de las redes sociales.

“Hoy nos toca despedirnos. Mashisso cierra sus puertas de manera definitiva. Queremos agradecer profundamente a cada persona que vino a compartir una comida, una charla y momentos especiales con nosotros”, expresaron en su cuenta oficial de Instagram.

En el mismo mensaje, el local, que estaba que estaba ubicado en Morón 3276, Flores, agregó: “Cada visita fue parte de esta historia. Cerramos esta etapa para poder abrir nuevas puertas y comenzar nuevos caminos. Gracias por habernos elegido, por su apoyo y por la confianza durante todo este tiempo”. La publicación se llenó rápidamente de comentarios de clientes que lamentaron la noticia y vincularon el cierre con la difícil situación económica.

Crisis en la gastronomía argentina

El sector gastronómico atraviesa uno de sus momentos más complejos. Durante 2025 se registraron más de 100 cierres de restaurantes en distintos puntos del país. Empresarios del rubro señalan que la caída del poder adquisitivo, la baja del consumo y la retracción del turismo impactaron de manera directa en la actividad. A esto se suman los aumentos en alquileres, tarifas de servicios e insumos, que presionan sobre la estructura de costos.

Un estudio de la consultora Kantar reveló que el 76% de los argentinos redujo la frecuencia con la que sale a comer afuera. En los sectores socioeconómicos más bajos, ese porcentaje asciende al 85%. Entre 2024 y 2025, además, las ventas del sector se desplomaron más de 50%, según datos difundidos por referentes de la actividad.

Desde la Cámara de Restaurantes advierten que en zonas gastronómicas tradicionales como Palermo, Puerto Madero y San Telmo la caída interanual ronda el 30%. En medio de este panorama, pizzerías y bodegones aparecen como los formatos que mejor resisten, gracias a propuestas más económicas y arraigadas al consumo cotidiano.

La crisis también golpea a los trabajadores. Mozos y personal de salón registran una fuerte baja en las propinas, que suelen estar atadas al monto del ticket. En muchos casos, el aporte voluntario de los clientes ya no alcanza el 10% habitual y se ubica entre el 3% y el 5%, reflejando el ajuste en el gasto de los comensales.