Hamburguesas en CABA Foto: Foto generada con IA

Este viernes 6 de marzo, desde las 19 y hasta el cierre de cada local adherido, Buenos Aires vivirá una nueva edición de La Noche de las Hamburgueserías, uno de los eventos gastronómicos más esperados del año. Durante una sola noche, más de 200 locales ofrecerán combos especiales con hamburguesa, guarnición y bebida a mitad de precio, una propuesta que combina sabor, ambiente festivo y la posibilidad de recorrer distintos barrios sin gastar de más.

La iniciativa forma parte del programa BA Capital Gastronómica, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico, que busca promover la diversidad y calidad del circuito hamburguesero porteño. Para hacer la experiencia más accesible, estará disponible un mapa virtual interactivo que permitirá consultar la lista completa de locales participantes, sus menús y sus ubicaciones.

Dos patios hamburgueseros para vivir la experiencia al aire libre

Además de los locales tradicionales, la ciudad contará con dos espacios especiales que funcionarán como grandes “patios hamburgueseros”:

Frente al Planetario, en Palermo

En el Parque Los Andes, en Chacarita

Ambos puntos ofrecerán música en vivo, puestos gastronómicos y combos al 50% al igual que los locales participantes. Estas sedes se consolidan como un verdadero punto de encuentro para quienes buscan sumar ambiente festivo a la salida gastronómica.

Hamburguesa de Emily Daniels. Foto: Instagram/emilydanielsbar

Qué hamburgueserías participan

El evento reúne opciones para todos los gustos: desde cadenas internacionales hasta emprendimientos artesanales y propuestas barriales con identidad propia.

Cadenas masivas

McDonald’s

Burger King

Mostaza

Estas marcas participarán con decenas de sucursales distribuidas en puntos clave de la ciudad, como Obelisco, Caballito, Flores, Belgrano y shoppings.

Marcas reconocidas y de autor

Big Pons (Boedo, Belgrano, Corrientes, Puerto Madero)

The Food Truck Store

Williamsburg

Arredondo

Estas propuestas destacan por su estilo urbano y variedad de combinaciones.

Especialistas y favoritos del público

El Desembarco (7 sucursales)

Mi Barrio

Pérez-H

Deltoro

Kiddo

Fat Broder

Son referentes del circuito local, conocidos por sus blends, panes artesanales y toppings distintivos.

Hamburguesas de Deniro. Foto: Instagram denirohamburgueseria

Opciones artesanales y de barrio

Temple

PIBÄ

Diggs

La Choppería

Lobo Blanco

HUEBURGERS

Trixie American Diner

Una selección ideal para quienes buscan propuestas con sello propio y sabores menos convencionales.

Una oportunidad para salir a explorar la ciudad

Con una mezcla de música, ambiente callejero y promociones irresistibles, La Noche de las Hamburgueserías promete convocar a miles de porteños y turistas. La edición 2026 no solo busca impulsar el consumo, sino también poner en valor la diversidad gastronómica de Buenos Aires, desde los clásicos de siempre hasta las nuevas generaciones de hamburgueserías que vienen pisando fuerte.

Si estás buscando una excusa perfecta para salir, comer rico y descubrir nuevos sabores sin que tu billetera sufra, esta es una cita que no podés perderte.