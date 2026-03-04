Cierre de Panpack S.A. Foto: X

La crisis industrial en el norte argentino sumó un nuevo capítulo tras el cierre de Panpack S.A., una empresa con 50 años de trayectoria en Tucumán. La decisión encendió alarmas en la Confederación General del Trabajo (CGT) y en la Unión Industrial de Tucumán (UIT), que advierten por un escenario cada vez más complejo para el empleo y la producción en la provincia.

El secretario general de la CGT Tucumán, Luis Diarte, expresó su preocupación ante la pérdida sostenida de puestos de trabajo. “Día a día los compañeros están quedando sin empleo”, sostuvo el dirigente, quien alertó que la crisis podría extenderse a sectores clave como el alimenticio, el metalúrgico y el comercio. Según su visión, la caída del consumo impactará también en almacenes y quioscos, profundizando el deterioro del entramado productivo local.

Cuestionamiento a la reforma laboral

Diarte, además titular del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), cuestionó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y respaldada por gobernadores como Osvaldo Jaldo. El sindicalista criticó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), los cambios en indemnizaciones, la eliminación de horas extras y el esquema de vacaciones fraccionadas. “Hoy los trabajadores somos un número”, afirmó, denunciando una pérdida de sensibilidad social hacia la clase trabajadora.

La preocupación también llegó a Buenos Aires, donde representantes del Norte Grande se reunieron con el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), presidido por Martín Rappallini. Durante el encuentro, solicitaron medidas urgentes para sostener la actividad industrial en una región que concentra una cuarta parte de la población argentina, pero exhibe el menor poder adquisitivo y bajos niveles de empleo privado registrado.

El presidente de la UIT, Jorge Rocchia Ferro, advirtió que “casi una docena de empresas han cerrado sus puertas” en los últimos días en Tucumán. Señaló además la competencia desigual con importaciones, la subfacturación en certificados de origen y los altos costos energéticos como factores determinantes. “Pagamos el doble por gas y electricidad que el centro o el sur”, afirmó.

Finalmente, Rocchia Ferro cuestionó el esquema macroeconómico vigente: altas tasas de interés, dólar estable e importación indiscriminada. “Estamos subsidiando importaciones y poniendo impuestos a las exportaciones”, concluyó. El cierre de Panpack SA no solo simboliza el fin de una histórica firma, sino también el reflejo de una crisis estructural que golpea con fuerza al norte argentino.