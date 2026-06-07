Platos caseros y porciones gigantes: cuál es el bodegón de Caballito ideal para comer rico y barato

Pujol Restobeer. Foto: Instagram/pujol_restobeer

En pleno corazón de Caballito, hay un bodegón que conquista a los amantes de la cocina casera y las porciones abundantes: Pujol Restobeer. Con una propuesta que combina tradición, sabor y un ambiente relajado, se convirtió en una de las opciones más elegidas del barrio para disfrutar de una buena comida.

Ubicado sobre la Avenida Gaona, el restaurante ofrece una carta con más de cien platos preparados en el momento, donde sobresalen las milanesas gigantes, las pastas artesanales y las clásicas carnes a la parrilla. La variedad es uno de sus grandes atractivos, con opciones para todos los gustos y porciones ideales para compartir.

Pujol Restobeer. Foto: Instagram/pujol_restobeer

Entre las especialidades de la casa, las milanesas se llevan todos los aplausos. Disponibles en versiones como napolitana, suiza o a caballo, representan a la perfección el espíritu de los bodegones porteños, donde la abundancia forma parte de la experiencia.

La propuesta se completa con entradas tradicionales como provoleta a la parrilla y bastones de muzzarella, ideales para abrir el apetito antes de los platos principales. Además, de lunes a viernes cuenta con un menú del día que lo convierte en una alternativa muy elegida tanto por quienes trabajan en la zona como por familias y grupos de amigos.

Pujol Restobeer. Foto: Instagram/pujol_restobeer

Con recetas clásicas, porciones generosas y una atención cercana, Pujol Restobeer mantiene viva la esencia de los bodegones argentinos en uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Pujol Restobeer: dónde queda y cómo llegar al bodegón de Caballito que conquista con sus platos caseros

El restaurante está ubicado sobre la Avenida Gaona 1602, en pleno barrio de Caballito, una zona de fácil acceso tanto en transporte público como en auto. Se puede llegar de la siguiente forma:

En colectivo: pasan por la zona las líneas 80, 86 y 99.

En subte: se puede utilizar la línea A y bajar en la estación Primera Junta.

En auto: la zona cuenta con opciones de estacionamiento en las inmediaciones.

Abierto desde la mañana hasta la noche de lunes a sábado, el local funciona como restaurante, cafetería y restobar.

Porciones XL: por qué este bodegón es un éxito en Caballito

Las porciones abundantes son una de las principales razones por las que Pujol Restobeer se convirtió en un éxito en Caballito. Este bodegón porteño ofrece una amplia variedad de platos caseros, todos preparados al momento y para compartir. La combinación de comida tradicional, sabor casero y precios accesibles atrae a los comensales.

Pujol Restobeer. Foto: Instagram/pujol_restobeer

Otro de sus puntos fuertes es el ambiente familiar y relajado que recuerda a los clásicos bodegones de barrio. Con una carta que supera las 100 opciones, postres generosos y una propuesta que combina restaurante, cafetería y cervecería, el local logró ganarse un lugar entre los favoritos de la zona. La buena relación entre calidad, cantidad y precio es la clave de una fórmula que sigue conquistando comensales.