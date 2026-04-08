Donald Trump: ¿una tregua en Irán que le puede costar caro? Foto: EFE

El anuncio de una tregua de dos semanas en Medio Oriente, realizado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a menos de dos horas de que venciera el ultimátum impuesto a Irán, aún genera dudas y conjeturas sobre cuáles serán las verdaderas condiciones en la región y si estas serán respetadas por las partes.

Ciudadanos iraníes salieron en masa durante la noche de este martes tras conocerse el cese de las hostilidades. Trump, por su parte, aseveró a través de su red Truth Social: “Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas”.

Y luego agregó que ha “avanzado mucho” en las negociaciones con Irán para ir en busca de un acuerdo “de paz a largo plazo”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

¿Qué implica para Trump la paz con Irán en términos políticos?

Cuando estaba haciendo campaña presidencial durante el 2024, Donald Trump mantuvo una retórica de ir en pos de la paz mundial y de acabar con los conflictos bélicos activos de ese momento, siendo la guerra en Ucrania el máximo exponente por aquel año.

Sin embargo, la injerencia de Trump no fue suficiente para acabar con esta guerra y persuadir a los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, de frenar los ataques. Incluso, mantuvo reuniones con ambos (repetidas veces en la Casa Blanca con Zelenski y hasta en la Ciudad del Vaticano; y con Putin en una cumbre en Alaska), pero las mismas no fueron suficientes para convencer a ambos mandatarios de frenar los ataques.

Sin embargo, pese a que durante su campaña se dedicó a hacer alusiones de que acabaría con los conflictos mundiales, desde su asunción el pasado 20 de enero de 2025, Trump ha tenido una retórica bastante hostil para con muchos países, en donde amenazó a numerosos de ellos con imponerles aranceles si no aceptaban sus términos políticos y económicos.

En esa misma línea, salió a decir que obtendría Groenlandia “por las buenas o por las malas”, en un desafío que se planteó su propia Administración por hacerse con el control de esta enorme isla que pertenece a Dinamarca, pese a que la nación danesa todo el tiempo ratificó que la isla no estaba a la venta.

Situación similar sucedió con sus dichos sobre el “Golfo de América”, en lugar de como se lo conoce, el Golfo de México, un bautismo trumpista que generó tensión con la nación azteca.

Donald Trump.Donald Trump. Foto: REUTERS

Y aún estarán por verse los resultados de las pretensiones que tiene Trump de controlar el Canal de Panamá, un paso marítimo clave que conecta al océano Atlántico y al Pacífico y que, según el republicano, es controlado por China. ¿El justificativo de Trump para lograr su control?: EE.UU. fue quien financió su construcción en la década de 1910.

La guerra con Irán es otro capítulo más dentro de las políticas internacionales de los Estados Unidos. En términos concretos y aun cuando se desconocen los puntos concretos del acuerdo al que habrían llegado EE.UU. e Irán, para Washington esta tregua implica la reapertura del estrecho de Ormuz y la libre circulación de barcos petroleros por sus aguas, algo que ya existía y era así antes de que se desatara la guerra el 28 de febrero.

Entonces, surge la pregunta sobre si no implica un costo político, económico y social enorme para Donald Trump haber llegado a una tregua con Irán, habiendo tenido gran cantidad de bajas estadounidenses, millones de dólares invertidos en defensa y bajas materiales por doquier, para lograr en definitiva que se reabra un paso marítimo que ya estaba abierto antes de toda esta intervención.

Y mientras tanto, el Mundial de fútbol de la FIFA a la vuelta de la esquina puede significar un espaldarazo para Trump si sale organizado de manera impecable y si recauda el dinero por auspicios que pretende juntar.

La mira está puesta en las elecciones de medio término en noviembre en los EE.UU., donde se sabrá si Trump continúa teniendo la adhesión que consiguió para volver a la Casa Blanca.

También tiene en la mira el Premio Nobel de la Paz, que tanto ansía y que se le vuelve esquivo. Quizá sea su máxima aspiración para aceptar esta tregua provisoria en Medio Oriente.