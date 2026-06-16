¿Cómo impacta la variación del precio del barril de petróleo en el riesgo país y la economía argentina?

Barriles de petróleo

Los mercados internacionales celebraron con marcado entusiasmo el acuerdo de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, lo que generó un clima de mayor confianza ante el riesgo entre los inversores. Este contexto se tradujo en fuertes subas en Wall Street, con los principales índices registrando avances significativos a lo largo de la jornada. A su vez, esta mejora en el escenario global impulsó una tendencia alcista en los activos argentinos que cotizan en el exterior, particularmente en las acciones de empresas locales y en los bonos en dólares negociados en Nueva York, que mostraron importantes recuperaciones tras jornadas previas de volatilidad.

En este marco más favorable, el riesgo país debería reflejar una caída hasta los 425 puntos básicos durante el transcurso del día de hoy, luego del feriado que interrumpió la operatoria habitual de los mercados. De esta manera, los precios de los activos y los indicadores financieros comenzarían a reflejar un nuevo cálculo que contempla distintas variables, como la menor incertidumbre geopolítica.

El riesgo país bajaría a 425 puntos básicos luego del cese al fuego entre Irán y Estados Unidos. Foto: REUTERS

¿Qué pasará con el precio del barril del petróleo?

Un barril de petróleo cotizado a 100 dólares representaba un ingreso extra por exportaciones cercano a los 5.000 millones de dólares. A su vez, la balanza energética proyectaba un superávit récord de 12.000 millones de dólares.

Sin embargo, el panorama ha cambiado, ya que el precio del barril Brent descendió a USD 83, lo que equivale a una caída del 17% respecto de aquel nivel. Como consecuencia, los ingresos provenientes de las exportaciones serían inferiores a los previstos inicialmente, y lo mismo podría suceder con el resultado de la balanza comercial.

Se proyecta además que el volumen de exportaciones quede cerca de USD 100.000 millones aunque habría que hacer un seguimiento mensual del precio del barril a nivel internacional.

El volumen de exportaciones de petróleo argentino quedaría cerca de USD 100.000 millones Foto: REUTERS

Por otra parte, un valor excesivamente elevado del petróleo habría incrementado el riesgo de una desaceleración económica mundial. En ese contexto, el efecto negativo sobre las exportaciones habría tenido un peso mayor que el beneficio derivado del aumento de los precios. Además, la producción de petróleo en Vaca Muerta continúa siendo altamente rentable incluso con un barril ubicado en un rango de entre USD 70 y USD 80.

El entendimiento alcanzado durante el fin de semana contempla la reapertura del estrecho de Estrecho de Ormuz para el tránsito de buques petroleros. Asimismo, Estados Unidos eliminará las restricciones sobre los puertos de Irán, una medida que ampliará la oferta de crudo, especialmente para China.

¿Habrá una baja en los combustibles y precios?

La disminución del precio del barril no implicará de manera inmediata una reducción en los valores de los combustibles en el mercado interno, aunque sí evitaría sumar presiones inflacionarias durante los próximos dos o tres meses. Este escenario contribuiría a sostener la tendencia de desaceleración de los precios que se viene observando desde hace dos meses. La posibilidad de que la inflación mensual se ubique por debajo del 2% en junio continúa vigente, aunque el consenso de los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado proyecta que ese objetivo recién se alcanzaría en agosto.

Sin embargo, el principal efecto del proceso de pacificación en Medio Oriente se vincula con una mejora en el ánimo de los mercados financieros internacionales, un factor que favorece a los activos argentinos. En este contexto, las expectativas apuntan a una nueva compresión del riesgo país, que recientemente se ubicó muy cerca de quebrar el umbral de los 400 puntos básicos.

Estación de servicio de YPF. Foto: NA

A medida que el riesgo país se aproxima a esos valores, aumentan las posibilidades de que Argentina vuelva a acceder a los mercados internacionales para colocar deuda. El país no recurre a esta fuente de financiamiento desde 2018, antes de la crisis cambiaria que se desató durante el tercer año de gestión de Mauricio Macri.

Al mismo tiempo, la tasa de interés de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años descendió por debajo del 4,50% anual, lo que incrementa el atractivo de los activos de mayor riesgo para los inversores en busca de mejores rendimientos.

Con los niveles actuales de riesgo país, el Gobierno estaría en condiciones de emitir deuda en dólares a tasas de entre 8% y 9% anual, aunque el costo final dependerá de factores como el plazo de colocación y el volumen de la operación.

¿Qué pasará con los bonos en dólares?

La acumulación de reservas internacionales, sumada a la mejora en la percepción sobre la calidad crediticia del país, impulsó con fuerza a los bonos soberanos en dólares, que registran ganancias promedio cercanas al 10% en lo que va de 2026. Como resultado, el riesgo país alcanzó su nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei y se aproxima a los mínimos observados durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los bonos soberanos en dólares representan ganancias del 10% este año. Foto: REUTERS

A este escenario se suma una mejora en el sentimiento de los inversores, un factor que podría terminar de consolidar las condiciones necesarias para el regreso de Argentina a los mercados internacionales de crédito. El acceso al financiamiento externo resulta clave para preservar las divisas acumuladas en las reservas y, al mismo tiempo, facilitar la refinanciación de los compromisos de deuda previstos para 2027.