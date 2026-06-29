Baja el riesgo país y se disparan las acciones argentinas en Wall Street: qué pasó con la cotización del dólar

Se disparan las acciones argentinas en Wall Street

El riesgo país bajaba este lunes 29 de junio hasta 429 puntos, mientras los bonos y las acciones argentinas que operan en Wall Street subían hasta 4%. Por su parte, el dólar volvió a subir y tocó su precio más elevado en ocho meses.

Si bien el indicador que mide JP Morgan y refleja la confianza de los inversores caía 9 puntos respecto del cierre previo, todavía se ubica lejos de los mínimos de ocho años que llegó a tocar a mediados de este mes.

Las principales bolsas globales mejoraban tras las fuertes caídas de la semana previa y los papeles argentinos en Nueva York subían, con alzas encabezadas por el BBVA, con una mejora de 4,2%; seguido por Supervielle (3%), y Edenor (2,9%). En tanto, los bonos de la deuda subían hasta 1,3% en Wall Street.

Por su parte, el Merval también recuperaba parte de la pérdida de la semana previa, con una mejora de 2,9%, impulsado por las acciones de Banco Francés (6%), Banco Macro (4,2%) y Comercial del Plata (3,8%).

Wall Street. Foto: REUTERS

Qué pasó con el dólar

El dólar valió a aumentar este lunes y alcanzó su valor más alto en ocho meses en la rueda mayorista, por lo que acumula una suba próxima al 5% durante junio.

El dólar mayorista finalizó este lunes con leve alza de $4,50, a $1.481,50, el precio más alto desde el 3 de noviembre de 2025 ($1.482).

En el mercado local, el dólar oficial se mantenía sin cambios en $1495 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue retrocedía $5 hasta los $1510 en la city porteña.

Cabe recordar que el Banco Central (BCRA) fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.805,38, que dejó al tipo de cambio oficial a 323,88 pesos.

Mientras tanto, el BCRA sigue comprando dólares: lleva más de 11.000 millones y le faltarían adquirir unos 6.000 millones de dólares en el segundo semestre. Según analistas, esta situación también empuja al dólar a la suba.