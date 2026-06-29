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Baja el riesgo país y se disparan las acciones argentinas en Wall Street: qué pasó con la cotización del dólar

Si bien el indicador que mide JP Morgan caía respecto del cierre previo, todavía se ubica lejos de los mínimos de ocho años que llegó a tocar a mediados de este mes. A cuánto se vendía el dólar este lunes 29 de junio.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se disparan las acciones argentinas en Wall Street
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El riesgo país bajaba este lunes 29 de junio hasta 429 puntos, mientras los bonos y las acciones argentinas que operan en Wall Street subían hasta 4%. Por su parte, el dólar volvió a subir y tocó su precio más elevado en ocho meses.

Si bien el indicador que mide JP Morgan y refleja la confianza de los inversores caía 9 puntos respecto del cierre previo, todavía se ubica lejos de los mínimos de ocho años que llegó a tocar a mediados de este mes.

Las principales bolsas globales mejoraban tras las fuertes caídas de la semana previa y los papeles argentinos en Nueva York subían, con alzas encabezadas por el BBVA, con una mejora de 4,2%; seguido por Supervielle (3%), y Edenor (2,9%). En tanto, los bonos de la deuda subían hasta 1,3% en Wall Street.

Por su parte, el Merval también recuperaba parte de la pérdida de la semana previa, con una mejora de 2,9%, impulsado por las acciones de Banco Francés (6%), Banco Macro (4,2%) y Comercial del Plata (3,8%).

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Wall Street. Foto: REUTERS

Qué pasó con el dólar

El dólar valió a aumentar este lunes y alcanzó su valor más alto en ocho meses en la rueda mayorista, por lo que acumula una suba próxima al 5% durante junio.

El dólar mayorista finalizó este lunes con leve alza de $4,50, a $1.481,50, el precio más alto desde el 3 de noviembre de 2025 ($1.482).

En el mercado local, el dólar oficial se mantenía sin cambios en $1495 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue retrocedía $5 hasta los $1510 en la city porteña.

Cabe recordar que el Banco Central (BCRA) fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.805,38, que dejó al tipo de cambio oficial a 323,88 pesos.

Mientras tanto, el BCRA sigue comprando dólares: lleva más de 11.000 millones y le faltarían adquirir unos 6.000 millones de dólares en el segundo semestre. Según analistas, esta situación también empuja al dólar a la suba.

Economía argentinaRiesgo PaísDólarAcciones argentinas
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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