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Por una nueva suba de bonos, el riesgo volvió a caer y alcanzó su nivel más bajo en 8 años

El índice elaborado por el JP Morgan bajó a 418 puntos básicos, impulsado por los buenos rendimientos de la deuda pública. En tanto, las acciones del panel MERVAL avanzan 1,6%.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Wall Street.
Wall Street. Foto: REUTERS
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El riesgo país baja a 418 puntos básicos a partir de una nueva suba de los bonos de la deuda pública.

La reducción se da a una semana que la Argentina pague el vencimiento de deuda con acreedores privados por US$4.300 millones.

En el inicio de las operaciones, los títulos públicos muestran subas de hasta 1% lo que empuja la caída del índice soberano.

Riesgo País.
Riesgo País. Foto: Gentileza Bloomberg

En los últimos días, el Ministerio de Economía avanzó en los pasos legales para la toma de un préstamo con bancos privados que aseguraría el pago de los vencimientos en lo que resta del mandato de Javier Milei.

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Primero autorizó una emisión por US$5.000 millones y luego aprobó los créditos en garantía que otorgaron el BID y el Banco Mundial.

Con estos movimientos, el mercado avizora que el país cumplirá con sus obligaciones sin mayores inconvenientes, lo que impulsa a una compra de bonos.

Luis Caputo y Javier Milei
El presidente delinea el proyecto del Super RIGI con el ministro de Economía. Foto: El Independiente

En su primera conferencia de prensa, el vocero Adrián Ravier aseguró que el Ministerio de Economía está “blindando” a la economía argentina para evitar un nuevo cimbronazo financiero en 2027 como consecuencia del proceso electoral.

En tanto, las acciones del panel MERVAL avanzan 1,6% y la misma tendencia muestran los ADRs que cotizan en Wall Street.

Dólar

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este jueves a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

Dólar Blue: Compra $1.505 / Venta $1.525

Dólar Mayorista: Compra $1.480 / Venta $1.489

Dólar MEP: $1.522,91

Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.576,63

Dólar Tarjeta: $1963

Riesgo PaísEconomía argentinaBonos argentinos
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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