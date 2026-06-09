Becas Progresar de ANSES: de cuánto son los montos para el mes de junio y cómo saber si aprobaron la inscripción

Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar

Las Becas Progresar son el programa de asistencia económica que se ha diseñado con el objetivo de sostener la trayectoria educativa en los niveles secundario, terciario, universitario y de formación profesional. Finalizó el período de postulación para las categorías Obligatorio y Superior, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó la etapa decisiva de cruces de datos académicos y socioeconómicos. Por su parte, la inscripción a Progresar Formación Profesional se encuentra abierta desde el 27 de abril y se extenderá hasta el 27 de noviembre.

En junio, luego del incremento del 2,9% otorgado a ciertas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), aparecieron interrogantes acerca de si esta actualización también beneficiaría a quienes reciben el programa. No obstante, el Ministerio de Capital Humano ratificó que las Becas Progresar mantendrán sus valores actuales y no registrarán cambios en los importes.

Becas Progresar. Foto: NA.

¿De cuánto son las Becas Progresar en el mes de junio?

La Resolución 172/2026 del Ministerio de Capital Humano ratificó las escalas vigentes para las líneas de Progresar Superior, Enfermería y Formación Profesional. Por su parte, el monto base quedó establecido en los $35.000 mensuales y el Estado retiene el 20% del beneficio hasta que el alumno acredite su condición de estudiante regular mediante la documentación correspondiente.

Progresar Obligatorio: $28.000 por mes . Se retienen $7.000 (20%) durante las primeras ocho cuotas.

Progresar Superior (ingresantes de primer año): $28.000 por mes. También se aplica una retención de $7.000 durante las primeras nueve cuotas.

Progresar Superior (estudiantes avanzados): $35.000 por mes. Cobran el monto completo sin retención.

Becas progresar. Foto: X/@laurbedigital

De este modo, el monto que perciba cada estudiante estará determinado por la línea de Progresar en la que se encuentre inscripto y por la aplicación o no de la retención del 20% establecida por la normativa vigente.

Paso a paso: cómo reviso si aceptaron mi solicitud a las Becas Progresar

Los postulantes a las becas Progresar Obligatorio y Progresar Superior pueden auditar el resultado oficial mediante dos plataformas digitales:

Plataforma Progresar: Para acceder, es necesario iniciar sesión con el usuario y la contraseña creados al momento de la inscripción. Dentro de la sección de seguimiento, se informa si la solicitud figura como “En evaluación”, si fue “Aprobado” o si presenta un estado “Rechazado” u “Observado”. Mi ANSES: Ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, en el apartado de “Cobros”. En esa sección es posible verificar si el sistema ya asignó una fecha de acreditación vigente.

Trámites virtuales desde la app "Mi Anses". Foto: Freepik.

Calendario de pagos de las Becas Progresar del mes de junio

Aquellos que perciban la prestación activa desde los primeros meses del año registraron sus últimos depósitos alrededor del 26 de mayo. Por su parte, los pagos del mes de junio están a disposición del calendario que establecerá ANSES a mitad del mes de junio.

Las jornadas de pagos estarán distribuidas según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del estudiante para asegurar un flujo bancario ordenado.

¿Qué significa que una Beca Progresar figure “observada” o “rechazada”?

Si el sistema no acepta su postulación en el sistema de manera directa, la misma puede arrojar dos variantes:

Solicitud observada: Indica que la verificación de información identificó inconsistencias corregibles. Generalmente, se debe a errores en la registración de datos personales, falta de actualización de la composición del grupo familiar o diferencias con los datos informados por la institución educativa. En estos casos, los estudiantes deben acceder al sitio web de Progresar para regularizar la situación dentro de los plazos establecidos.

Becas Progresar Foto: ANSES