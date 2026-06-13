Negociaciones por la reforma electoral: Santilli se reunió con el gobernador de Entre Ríos y busca destrabar la eliminación de las PASO

El ministro del Interior y el gobernador de Entre Ríos se reunieron pensando en la reforma electoral. Foto: Cuenta de Twitter de Rogelio Frigerio

El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó una reunión de trabajo con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para consolidar los apoyos provinciales en torno al proyecto de reforma electoral que impulsa el Gobierno. Las autoridades de la Casa Rosada intensificaron los contactos políticos con las provincias de cara al debate legislativo y los armadores oficialistas evalúan alternativas técnicas con las bancadas aliadas para sortear las resistencias al cierre definitivo de las PASO.

Santilli asumió la conducción de las mesas de enlace con los mandatarios provinciales de los diferentes signos partidarios de todo el territorio argentino. La parálisis de la iniciativa legislativa en las comisiones del Congreso obligó a una flexibilización de la postura inicial del oficialismo, motivo por el cual los equipos técnicos de La Libertad Avanza abrieron los canales de diálogo para analizar los borradores alternativos presentados por la Unión Cívica Radical.

El mapa de apoyos provinciales y la agenda de Diego Santilli

La estrategia del Ministerio del Interior apunta a unificar los reclamos por obras públicas y giros de recursos con el acompañamiento a las leyes prioritarias del Gobierno. El titular del área sumó adhesiones parciales en el norte y en la región patagónica durante las últimas jornadas de actividad oficial y los gobernadores que participan de las mesas de negociación son:

Rogelio Frigerio (Entre Ríos): ratificó su alineamiento con el Gobierno nacional para suprimir las elecciones primarias en el corto plazo.

Raúl Jalil (Catamarca): respaldó el fin del actual sistema y declaró: “Las internas deben resolverse dentro de los partidos”.

Rolando Figueroa (Neuquén): mantuvo audiencias privadas para evaluar los impactos del reordenamiento logístico en los distritos del sur.

Gustavo Sáenz (Salta): integró las rondas de consultas previas para mensurar el nivel de votos disponibles en la Cámara de Diputados.

Alfredo Cornejo (Mendoza): Los operadores cercanos al jefe de Estado mendocino enviaron señales de coincidencia con los lineamientos generales de los cambios electorales.

La propuesta intermedia de la UCR con unas PASO optativas

Las objeciones de los bloques dialoguistas del PRO y del radicalismo forzaron al Gobierno a estudiar la iniciativa del jefe de la bancada de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi, quien diseñó un esquema de transición para evitar la supresión total de la estructura de votación vigente y cuya propuesta cuenta con los siguientes ejes:

Fin de la obligatoriedad: la participación de la ciudadanía en las urnas durante las jornadas de primarias pasará a tener un carácter estrictamente optativo.

Exención para listas únicas: las agrupaciones políticas que presenten una sola nómina de candidatos quedarán liberadas de competir en dicha instancia.

Preinscripción de votantes: el texto incorpora un padrón previo de electores para optimizar la logística de los centros de votación.

Validación digital: las juntas electorales emplearán plataformas informáticas estatales para la certificación de la identidad de las personas.

El ministro del Interior buscó sumar aliados en el Congreso. Foto: Cuenta de Twitter de Juan Pablo Valdés

Las reformas complementarias del Gobierno: Boleta Única, Ficha Limpia y financiamiento

El proyecto original del Ejecutivo conserva un paquete de modificaciones estructurales que alteran el funcionamiento de los partidos políticos. Las reformas buscan modificar el origen de los recursos de las campañas y establecer nuevas exigencias éticas para los postulantes. De esta manera, los cambios de fondo que impulsa Milei son los siguientes: