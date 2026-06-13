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Pantallas gigantes, cerveza y comida de cancha: así se vivirá el Mundial 2026 en el Parque Cervecero de Quilmes

El predio histórico ofrecerá experiencias, shows en vivo y sorteos durante todos los partidos de Argentina para vivir la fiebre mundialista con los vecinos de la zona.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Parque Cervecero de Quilmes
Parque Cervecero de Quilmes Foto: Municipio de Quilmes
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El Mundial 2026 ya comenzó y los fanáticos que quieren alentar a la Selección Argentina buscan lugares para vivir cada partido como una verdadera fiesta. Muchos prefieren juntarse en familia, comer una picada y divertirse, mientras que otros encuentran la felicidad en pasarlo en comunidad.

Para aquellos que quieren vivir la fiebre mundialista, una propuesta busca reunir a cientos de hinchas en el Parque Cervecero de Quilmes, un espacio que fue especialmente acondicionado para acompañar a la Selección Argentina como parte de la campaña “CoRazones para creer”.

Parque Cervecero de Quilmes Foto: Municipio de Quilmes

Como sponsor oficial del Mundial FIFA 2026, la marca convertirá el histórico predio ubicado a pocos metros de la Cervecería Quilmes en un punto de encuentro mundialista con capacidad ampliada para 1.000 personas, pantallas gigantes, cerveza tirada, gastronomía, juegos interactivos, sorteos y shows en vivo.

Desde el ingreso, los visitantes se encontrarán con una ambientación inspirada en la pasión mundialista. Banderas argentinas, pelotas gigantes y carteles temáticos darán la bienvenida a quienes lleguen para alentar a la Albiceleste.

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Fiebre mundialista: qué se puede hacer en el Parque Cervecero de Quilmes para alentar a la Selección

Uno de los espacios más destacados será el denominado “Camino del Hincha”, un sendero iluminado en blanco y celeste donde se recrean algunos de los momentos más memorables de la historia argentina en los Mundiales.

El recorrido permitirá revivir el gol de Mario Kempes ante Holanda en 1978, la consagración de Diego Maradona en México 1986, la inolvidable atajada de Emiliano Martínez y el momento en que Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Además, antes de ingresar al salón principal, los asistentes atravesarán una manga similar a la que recorren los futbolistas antes de salir al campo de juego, acompañados por sonidos de tribuna y cánticos de hinchada.

Por otro lado, para esta edición del Mundial, el Parque Cervecero amplió su capacidad para más de 1.000 personas, con sectores que contarán con pantallas gigantes para seguir cada encuentro, barras de cerveza tirada y una propuesta gastronómica especialmente diseñada para la ocasión. La recomendación es llegar al menos dos horas antes de cada partido para disfrutar de la previa y participar de todas las actividades organizadas para los fanáticos.

Parque Cervecero de Quilmes Foto: Municipio de Quilmes

Cuánto cuesta comer y tomar en el Parque Cervecero durante el Mundial 2026

La propuesta gastronómica incluirá opciones para distintos presupuestos, desde alternativas individuales hasta platos para compartir en grupo mientras se disfruta del partido.

Los combos disponibles serán:

  • Pancho Pay + Quilmes Clásica: $12.500
  • Choripán con papas + Quilmes Clásica: $13.500
  • Hamburguesa Chepa con papas + Quilmes Clásica: $21.800
  • Papas fritas + 2 Quilmes Clásica: $22.000
  • Pizza muzzarella + 2 chopps: $34.000
  • Milanesa napolitana para dos personas + 2 chopps: $49.900
  • Hamburguesa Parque + chopp: $22.000
  • Picadito frío para cuatro personas + 4 chopps: $65.000
Parque Cervecero de Quilmes Foto: Municipio de Quilmes

La oferta busca combinar comida clásica de cancha, platos para compartir y la cerveza tirada más fresca para acompañar cada partido de la Selección Argentina. La experiencia mundialista incluirá actividades para todas las edades. Los asistentes podrán participar de competencias de penales, fútbol-tenis, metegol y exhibiciones de freestyle. Quienes resulten ganadores tendrán la posibilidad de llevarse importantes premios, entre ellos camisetas oficiales de la Selección Argentina, la pelota oficial del Mundial FIFA 2026, pilusos, gorras, vasos coleccionables y otros artículos exclusivos.

Además, los viernes y sábados en los que no juegue Argentina también habrá oportunidades para ganar premios. Con la compra de dos chopps, los visitantes recibirán un sobre con cinco figuritas y quienes encuentren el denominado “Golden Ticket” podrán llevarse la camiseta oficial de la Selección o la pelota oficial del Mundial. Por último, una vez finalizados los encuentros de la Selección, el Parque Cervecero organizará un after especial con DJ’s y bandas en vivo.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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