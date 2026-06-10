Parece el Caribe pero es Argentina: el increíble arroyo de aguas turquesas que deja sin aliento a quienes lo visitan

Arroyo Turquesa Foto: Copilot AI

La República Argentina tiene destinos ocultos con vistas magníficas tales como el Arroyo Turquesa de San Juan que deja boquiabiertos a todos sus visitantes. Es un lugar único en medio de la naturaleza donde la aventura se hace presente. Su belleza inigualable y el color vibrante de sus aguas lo convierten en una experiencia única.

Durante el recorrido, los aventureros disfrutan de las impresionantes montañas y formaciones rocosas que aparecen, como así también de la biodiversidad de esta área protegida. El Arroyo Turquesa se encuentra al sur de la provincia de San Juan, y está a más de 3800 metros sobre el nivel del mar, en plena Cordillera de los Andes.

Arroyo Turquesa Foto: TripAdvisor

Qué es el Arroyo Turquesa de San Juan y por qué impacta a los viajeros

Su nombre se debe a que sus aguas parecen sacadas de un cuento, con tonalidades fuertes que contrastan con el paisaje montañoso. Por eso, si buscas un rincón que combine aventura, naturaleza y un entorno de paz, el Arroyo Turquesa es el destino ideal.

Lo que impacta a los viajeros es su llamativo color y el paisaje que parece salido de un cuento. Nadie se arrepiente de visitarlo y recomiendan a nuevos viajeros hacer una parada allí. Los senderistas y fanáticos del trekking lo eligen más de una vez.

El agua suele ser fría, debido a su origen deshielo, ya que el arroyo tiene origen en el glaciar Caballito.

Arroyo Turquesa Foto: arroyoturquesa.com.ar

Otro punto a favor es que al ser un lugar poco conocido no suele estar lleno de turistas, lo que garantiza una experiencia más íntima y tranquila. Además, su localización, en una de las zonas más pintorescas de San Juan, lo convierte en un plan ideal para combinar con otras actividades turísticas en los alrededores, como la visita al Parque Nacional El Leoncito o practicar astroturismo en el Complejo Astronómico El León.

La zona también es perfecta para los amantes de la fotografía, ya que el contraste entre las aguas turquesas y el árido paisaje montañoso proporciona una paleta de colores digna de ser capturada. La luz, principalmente al atardecer, crea un ambiente mágico que atrae a fotógrafos y amantes de la naturaleza de todo el mundo.

Cómo es el sendero mágico para llegar al arroyo oculto en San Juan

La mejor forma de llegar al Arroyo Turquesa es a través del pequeño pueblo, llamado Barreal y que es conocido por ser un centro turístico popular en la región. Desde allí, también se pueden realizar excursiones guiadas.

Lo más sorprendente de la caminata es que tras pasar por un paisaje seco y rocoso, se llega a un oasis inesperado. Sus aguas cristalinas, de un sorprendente color azul turquesa, invitan a detenerse, descansar y disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión.

Arroyo Turquesa, San Juan. Foto Instagram @recorreargentina40

Cuál es el origen del impactante color de las aguas turquesas de este arroyo argentino

El Arroyo Turquesa de San Juan es una fuente de agua que presenta una tonalidad celeste muy fuerte debido a los minerales presentes en el lugar, especialmente el cobre, que queda sobre las piedras y marca el color del fondo. El contraste con la tierra rojiza y los cerros alrededor hace que la imagen se vea todavía más intensa.

A su vez, este rincón oculto es ícono del senderismo y su recorrido no es de alta dificultad, aunque sí requiere resistencia física por la altitud y condiciones del terreno. El trayecto se caracteriza por ser un ascenso suave, con paisajes áridos que van transformándose a medida que uno se adentra en la quebrada donde fluye el arroyo.

Arroyo Turquesa, San Juan. Foto Instagram @relajateviajes

La mejor época para ir es durante la primavera o el otoño, cuando las temperaturas son más templadas y el clima es ideal para realizar caminatas largas. En verano, las temperaturas pueden ser muy elevadas, mientras que en invierno, el acceso puede complicarse por la nieve o las bajas temperaturas en la montaña.

Se recomienda llevar ropa cómoda, protector solar, gorra y suficiente agua para la caminata. Si bien el sendero no tiene dificultades, es esencial estar preparado para las condiciones de altitud y llevar algún snack energético.

También es aconsejable contar con una guía local, ya que pueden surgir dificultades en el camino, como perderse en alguna bifurcación. Para quienes buscan redoblar la apuesta, es posible acampar en las cercanías del arroyo, siempre respetando las normativas.

¿Cómo llegar al arroyo turquesa?

Desde Buenos Aires así son los caminos:

En auto: RN 9 hasta Córdoba, RN 38, RN 150 y RN 149 hasta Barreal, San Juan. Son entre 13 y 15 horas de viaje. De Barreal a Laguna Blanca se necesita tomar un vehículo 4x4 por 70 km de ripio. Finalmente allí comienza la caminata de 3 a 4 horas de ida.

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