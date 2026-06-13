Máximo Kirchner: “Es necesario construir justicia fiscal para que haya equilibrio social”

Máximo Kirchner en un acto en en un acto en Paraná, Entre Ríos. Foto: Prensa

Máximo Kirchner encabezó un acto en Paraná, Entre Ríos, donde analizó la situación actual de la Argentina.

En el evento, participaron también Oscar Muntes de ATE, la diputada nacional Blanca Osuna, Silvia Nene Moreno, presidenta provisional del PJ Entre Ríos y Tomás Ledesma.

“Más temprano que tarde les puedo asegurar, este plan económico no va a haber dejado ninguna casa ni ninguna familia sin visitar con las consecuencias que ya millones de argentinas y argentinos viven. Por eso, muchas veces, cuando uno escucha hablar del equilibrio fiscal como si fuera un mantra, una tabla de salvación, nosotros tenemos que hablar en la Argentina de justicia fiscal. Que los que más tienen, más pongan”, inició.

“No esta Argentina donde con el RIGI, el super RIGI, prácticamente el Estado argentino le está dando plata a las mineras y petroleras extranjeras para que se lleven el oro, el litio, el cobre, la plata, el gas, el petróleo. ¿De qué nos sirven los viene naturales si no es para que la calidad de vida de nuestra gente mejore? ¿De qué nos sirve ser la segunda reserva de Shell Gas del mundo si los argentinos y argentinas no se pueden calefaccionar? Es necesario construir justicia fiscal para que haya equilibrio social", continuó.

Máximo Kirchner en un acto en en un acto en Paraná, Entre Ríos. Foto: Prensa

“Es muy fácil, y esto ustedes lo saben mejor que uno, que cuando se acercan las elecciones, algunos dirigentes recuperan la sensibilidad y se empiezan a preocupar por lo que le pasa a la gente. Y se arman un decálogo de problemas de la gente para decirlos: ‘Tienen problemas acá, allá’, y van con su inventario de problemas simulando la empatía, pero nunca diciendo cómo se van a resolver esos problemas ¿Cuáles van a ser los recursos para bancar las políticas públicas? Porque querer que la gente viva mejor lo queremos todos, la pregunta es ¿qué estás dispuesto a hacer y a bancarte para que eso suceda? Porque es una disputa de intereses", expresó.

“Este plan tiene diseño, saben muy bien lo que están haciendo. No es que las cosas le están saliendo mal, es el diseño planificado y la entrega de la patria a lo largo y ancho de su territorio. El agobio diario que sufren millones de argentinos y de argentinas tiene que ver también con que las decisiones ya se han dejado de tomar en la Casa Rosada. Las decisiones y la dirección de la política económica no se diseña en la Argentina, se diseña en Washington, en las oficinas del Fondo Monetario Internacional”, dijo Máximo.

“Yo no les pido sensibilidad al poder económico pero sí les voy a reclamar la inteligencia suficiente para entender que hay 48 millones de argentinos y de argentinas que no dan más. El agobio y la frustración con que millones se están viviendo no es sano. Nada bueno podrá salir de una sociedad frustrada, incapacitada de realizarse por las políticas que se deciden afuera pero se ejecutan desde la Casa Rosada”, aseveró ante decenas de militantes que acompañaron.

“Ustedes verán las noticias día a día, a esta gente no les preocupaba la cristalinidad de las personas, ni la pulcritud de las personas, nunca les importó nada, no les importa la gente, no les importa el país ¿Cómo puede ser que un argentino o una argentina que recibe el favor de su pueblo y la confianza en el voto popular, no lo defienda y tras no defenderlo aparte, lo agreda, lo maltrata? La soberbia con la que se expresa el actual Jefe de Gabinete, que se reía de los compañeros trabajadores y trabajadoras del sector público, ya sean docentes, médicos, enfermeros, camilleros. Decía que jubilados y jubiladas habían recibido una jubilación en la Argentina sin trabajar. Y se reían y nos venían a dar clases de moral y buenas costumbres a todos, ahora no pueden decir que están haciendo sin balbucear, sin tartamudear y sin dar la cara como lo están haciendo", expresó.

Máximo Kirchner en un acto en en un acto en Paraná, Entre Ríos. Foto: Prensa

“Néstor Kirchner fue un presidente que valoró el esfuerzo del pueblo y le sacó la pata de la espalda y de la cabeza para poder volver a pensarnos nosotros mismos. Y esto es central en el diseño de un país. Habernos sacado de encima al Fondo Monetario Internacional argentinos, no tiene que ver con una consigna vacía. Tiene que ver principalmente con que podamos pensarnos a nosotros y a nosotros mismos en base a las necesidades que nuestro pueblo tiene. Hay quienes necesitan ser protegidos en nuestro pueblo, necesitan ser promovidos y promovidas en nuestro pueblo. Nuestra economía necesita proteger sectores. Nuestra economía necesita promover otros sectores que son mucho más dinámicos. Lo que no puede hacer nuestra economía es pensarse sin los argentinos y las argentinas. No puede ser una variable ausente el Estado de las familias argentinas cuando se hacen los números. Ni siquiera con la gente afuera cierran los números ahora. Eso no es difícil. Lo difícil, lo complejo es construir una Patria que incluya. Lo difícil y lo complejo es construir una Patria que abrace a su pueblo no que lo expulse fuera del mapa”, recordó.

“Va a ser complejo, va a ser difícil y es por eso mismo que nosotros reclamamos y la queremos a Cristina caminando junto a su pueblo. No es un capricho. Es hora de pensar en aquello que nadie se atreve a hacer porque desde el posibilismo nos fueron encerrando ¿Cómo puede ser que no te contagie el coraje de tu pueblo para ir y para adelante así sepan que después van a venir por vos? No es cosa de tímidos esto”, aseguró.

“Son diez años ya desde que nuestro país entró en un tobogán y no encuentra el arenero. Es hora de ponerle fin a esta tristeza, a este no se puede. Hay que tener el coraje suficiente para salir todos juntos porque una persona sola con el apellido no va a poder. Porque no fue Cristina sola la que defendió la Patria fue un pueblo que se encolumnó. atrás de su presidenta porque sabía que no lo iba a dejar tirado ni traicionado”, completó.