Catar vs. Suiza EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Catar choca ante Suiza, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio San Francisco ya está lista para que el balón comience a moverse a las 16:00, y tú no te lo puedes perder.
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Agenda Mundial 2026:todos los partidos del sábado 13 de junio de los grupos B y C, horarios y dónde verlos
La Copa del Mundo empieza el fin de semana con 3 partidos y la atención está puesta en qué encuentros se juegan, a qué hora y cómo verlos en vivo. Debutan Qatar y Brasil.
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Catar vs Suiza en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Catar y Suiza por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.