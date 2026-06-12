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Cómo será la renovación del histórico shopping Los Gallegos de Mar del Plata tras su venta

El centro comercial ubicado en pleno centro marplatense pasó a manos del grupo IRSA, propietario de algunos de los principales shoppings de Argentina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Shopping Los Gallegos en Mar del Plata.
Shopping Los Gallegos en Mar del Plata. Foto: Canal 26
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El sector comercial de Mar del Plata recibió un bombazo esta semana tras confirmarse la venta del histórico shopping Los Gallegos, que pasó a estar en manos del grupo IRSA, por un total de 13.5 millones de dólares.

La operación representa un nuevo paso en la estrategia de expansión que el propietario de algunos de los principales shoppings de Argentina viene desarrollando en distintos puntos del país. Además, una de las principales posibilidades es que la remodelación iría de la mano con la incorporación de marcas internacionales al centro de la ciudad balnearia.

Cabe señalar que la empresa liderada por Eduardo Elsztain fue fundada en 1943 y a lo largo de los años fue incorporando numerosos y reconocidos paseos comerciales como Alto Palermo, Abasto Shopping, Patio Bullrich, DOT Baires Shopping, Distrito Arcos y Alto Avellaneda, entre otros.

Shopping Los Gallegos en Mar del Plata. Foto: Canal 26

Cómo será el nuevo shopping Los Gallegos de Mar del Plata

Teniendo en cuenta los antecedentes y adquisiciones de IRSA, se puede anticipar el rumbo que podía tomar la pronta renovación de Los Gallegos, con una inversión millonaria para modernizar el complejo.

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Según trascendió, el mayor operador de centros comerciales de la Argentina busca llevar a cabo una renovación casi completa de manera gradual, que contemplará la llegada de nuevas marcas al lugar.

Tal como trabaja la compañía, la idea es realizar una modernización de las áreas comunes del shopping, haciendo foco en propuestas gastronómicas y de entretenimiento, aumentando la ocupación de los locales existentes y la ampliación de los espacios.

En esa línea, actividades vinculadas a eventos serían parte de las novedades que traerá la remodelación del histórico Los Gallegos, generando atracción tanto en turistas como de los ciudadanos marplatenses.

Shopping Los Gallegos en Mar del Plata. Foto: Canal 26

Cabe señalar que IRSA aseguró que buscará preservar la identidad histórica y arquitectónica del tradicional paseo comercial, uno de los más reconocidos de la ciudad.

Cómo es hoy el shopping Los Gallegos, el más famoso de Mar del Plata

El centro comercial ubicado en la calle Rivadavia 3050 cuenta con una superficie locativa de aproximadamente 10.500 metros cuadrados, los cuales están distribuidos en 49 locales comerciales, 14 stands, dos salas de cine, una tienda departamental y 115 espacios de estacionamiento.

En la actualidad, el shopping Los Gallegos recibe cerca de ocho millones de visitantes por año y durante la temporada alta alcanza picos de hasta 900.000 personas por mes.

Las negociaciones entre las partes se extendieron durante al menos seis meses. Desde comienzos de 2026 circulaban versiones sobre conversaciones avanzadas para concretar la operación, aunque recién hace algunos días se hizo oficial el acuerdo.

ShoppingMar del Plata
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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