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Cierra El Álamo: el histórico bar de Palermo anunció que baja sus persianas definitivamente tras casi 14 años y ya tiene fecha de despedida

A través de un emotivo mensaje en redes sociales, El Álamo agradeció el apoyo de sus clientes e invitó a despedirse durante las últimas semanas de funcionamiento de un espacio que marcó la noche porteña.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El Álamo cierra sus puertas.
El Álamo cierra sus puertas. Foto: X/@RealTimeRating
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Uno de los bares más emblemáticos de la noche porteña bajará definitivamente sus persianas. El Álamo, un clásico de Palermo que durante casi 14 años fue punto de encuentro para miles de personas, anunció el cierre de su histórico local y confirmó que el 25 de julio será su último día de actividad.

El Álamo en Palermo. Foto: Facebook/El Álamo Buenos Aires.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales del establecimiento, donde sus dueños compartieron un mensaje cargado de emoción que rápidamente despertó la nostalgia de sus clientes habituales.

“Cerramos las puertas de nuestro local en Palermo. Gracias a todos nuestros clientes por estos casi 14 años con nosotros. Julio es el último mes de El Álamo, ‘El Templo’ para muchos. Los esperamos estos últimos fines de semana para que vengan a pasar una buena noche y despedirse del lugar que les regaló tantos momentos. ¡25 de julio es el último día! Los esperamos”, escribieron.

El anuncio del cierre de El Álamo en Palermo. Foto: Instagram/@elalamobuenosairesarg

Un lugar que supo ser parte del corazón de Buenos Aires se despide

El anuncio generó una inmediata repercusión entre quienes durante años eligieron el bar para reunirse con amigos, celebrar cumpleaños, disfrutar de recitales, eventos temáticos o simplemente compartir una cerveza. En pocas horas, la publicación acumuló cientos de comentarios de usuarios que recordaron anécdotas, primeras citas, festejos y noches inolvidables vividas en el lugar.

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El Álamo en Palermo. Foto: Facebook/El Álamo Buenos Aires.

Con el paso del tiempo, El Álamo logró consolidarse como uno de los espacios más representativos de la vida nocturna de Palermo. Su ambiente relajado, su propuesta gastronómica y la constante organización de actividades lo convirtieron en un punto de referencia tanto para vecinos como para turistas que recorrían el barrio.

Aunque el comunicado no detalla los motivos del cierre, la despedida se suma a una serie de bajas de locales gastronómicos y comerciales que en los últimos meses dejaron de operar en la Ciudad de Buenos Aires, un contexto marcado por el aumento de los costos de funcionamiento y las dificultades para sostener la actividad.

El Álamo en Palermo. Foto: Facebook/El Álamo Buenos Aires.

Durante todo julio, el equipo de El Álamo invitó a sus clientes a vivir las últimas noches en el bar antes del cierre definitivo. La propuesta es simple: reencontrarse con un lugar que, para muchos, fue escenario de amistades, celebraciones y recuerdos que trascendieron una simple salida.

El 25 de julio marcará el final de una etapa para un espacio que supo convertirse en un clásico de Palermo y que dejará un vacío entre quienes lo eligieron durante casi una década y media como su punto de encuentro favorito.

Cierre de localesPalermoEconomía argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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