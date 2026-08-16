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Cuenta DNI: desde ferias hasta gastronomía, todos los beneficios que se pueden aprovechar este domingo 16 de agosto

La billetera virtual del Banco Provincia ofrece promociones en distintos rubros, con descuentos y reintegros que permiten ahorrar en compras, comidas y otros consumos durante la jornada. Todos los detalles.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Cuenta DNI ofrece distintos descuentos y reintegros para sus usuarios durante este domingo.
Cuenta DNI ofrece distintos descuentos y reintegros para sus usuarios durante este domingo. Foto: Freepik / Banco Provincia.
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Los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar este domingo 16 de agosto distintos descuentos y beneficios para realizar compras, comer afuera y acceder a productos y servicios con ahorro. La billetera virtual del Banco Provincia mantiene promociones especiales durante el fin de semana y otras que están disponibles todos los días.

De acuerdo con el esquema de beneficios vigente, este domingo se destacan los descuentos en gastronomía y en locales YPF Full, además de las promociones que continúan activas durante toda la semana.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia
Las promociones de la billetera virtual incluyen beneficios en gastronomía, ferias y mercados bonaerenses. Foto: Banco Provincia

Los descuentos de Cuenta DNI para este domingo 16 de agosto

Gastronomía

  • Los usuarios de Cuenta DNI tienen este domingo un 25% de descuento en gastronomía en los comercios adheridos.
  • El beneficio está disponible los sábados y domingos y cuenta con un tope de reintegro semanal por persona, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

YPF Full

  • Otro de los beneficios disponibles durante este domingo es el 25% de descuento en gastronomía en locales YPF Full adheridos.
  • La promoción funciona los sábados y domingos y está destinada a consumos gastronómicos. No alcanza a la compra de combustibles.

Ferias y Mercados Bonaerenses

  • También continúa vigente el beneficio de 40% de descuento en Ferias y Mercados Bonaerenses.
  • La promoción se encuentra disponible todos los días, por lo que también puede utilizarse durante este domingo en los comercios y espacios adheridos.
Los consumos gastronómicos también cuentan con descuentos durante el fin de semana. Foto: Banco Provincia

Compra y recarga de garrafas

  • Quienes necesiten comprar o recargar una garrafa también pueden aprovechar este domingo el beneficio de 40% de descuento disponible con Cuenta DNI.
  • Se trata de una promoción que rige todos los días, con el tope de reintegro establecido por el Banco Provincia.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes

  • Cuenta DNI también mantiene un 40% de ahorro en consumos realizados en universidades, eventos, entidades educativas y clubes adheridos.
  • Al tratarse de una promoción vigente todos los días, también puede aprovecharse este domingo 16 de agosto.

Marcas adheridas

  • Otro de los beneficios disponibles durante toda la semana es el 30% de descuento en marcas adheridas a Cuenta DNI.
  • La promoción también está vigente este domingo y permite acceder a un ahorro en los establecimientos participantes, de acuerdo con las condiciones y topes correspondientes.
Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia
YPF Full ofrece un beneficio especial para quienes paguen sus consumos gastronómicos con Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

Qué descuentos de Cuenta DNI no están disponibles hoy

No todas las promociones de la billetera virtual funcionan los domingos. Los beneficios para supermercados, comercios de cercanía, librerías, farmacias, perfumerías y otros rubros están asociados a días específicos de la semana.

Por eso, para aprovechar Cuenta DNI este domingo 16 de agosto, las opciones principales son las promociones de fin de semana y los beneficios que funcionan todos los días.

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Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.
Los usuarios pueden consultar los comercios adheridos y las condiciones de cada promoción desde la aplicación. Foto: Cuenta DNI.

Cómo aprovechar los beneficios de Cuenta DNI

Para acceder a las promociones, es necesario realizar el pago utilizando Cuenta DNI y respetar las condiciones particulares de cada beneficio y comercio adherido.

Los descuentos pueden estar sujetos a topes de reintegro, comercios participantes y medios de pago habilitados, por lo que se recomienda consultar las condiciones de cada promoción antes de realizar la compra.

Cuenta DNIBanco ProvinciaBilletera virtualDescuentos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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