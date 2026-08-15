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A todo o nada: el Gobierno define la sesión del 26 de agosto en Diputados y evalúa cambios en la reforma del Banco Central

El oficialismo buscará aprobar la reforma del Banco Central y el régimen de Inocencia Fiscal II mientras negocia ceder sillones en el directorio de la autoridad monetaria a las provincias para blindar la mayoría.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.
Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS
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El tropiezo que sufrió el Gobierno en el Senado al desplomarse el proyecto de Ley de Tierras elevó la tensión sobre el bloque oficialista en la Cámara de Diputados. La bancada de La Libertad Avanza comandada por Gabriel Bornoroni buscará ratificar la vigencia de su esquema de alianzas con mandatarios provinciales y sectores dialoguistas en la próxima sesión del 26 de agosto.

Desde la cúpula legislativa del oficialismo marcaron una línea clara. “La única prioridad es la sesión del 26, hasta que no esté cerrada esa sesión, no vamos a empezar a negociar el proyecto de Propiedad Privada”, sostuvieron.

En las filas de La Libertad Avanza, confían en obtener la media sanción para las dos iniciativas centrales promovidas por la Casa Rosada: la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La sesión podría terminar a las diez de la noche
Debate por la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada en el Senado Foto: X @SenadoArgentina

Temario confirmado para la sesión del 26 de agosto: qué se debatirá en Diputados

Además de las reformas financieras e impositivas, el orden del día proyectado por la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, incluye:

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  • Inocencia Fiscal II y Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: proyectos centrales del Poder Ejecutivo.
  • Reducción del IVA a la fécula de mandioca: medida de alivio fiscal regional.
  • Acuerdo de libre comercio Mercosur-Singapur: tratado de integración comercial internacional.
  • Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT): marco normativo de propiedad intelectual.

Para garantizar las voluntades necesarias, el Gobierno evalúa conceder un reclamo histórico de las provincias: “federalizar” el directorio del Banco Central asignando sillones por regiones para brindar representación directa a los gobernadores en la entidad monetaria.

En tanto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene reuniones constantes con mandatarios provinciales para pulir la letra chica de la sesión y no se descarta la inclusión de proyectos impulsados por el PRO o Provincias Unidas, siempre que no generen costo fiscal.

Sesión en la Cámara de Diputados
Martín Menem expuso su malestar frente al clima caliente que se generó tras el pedido de las dos mociones en la sesión. Foto: Noticias Argentinas

La hoja de ruta del Gobierno en el Congreso

Superado el turno del 26 de agosto, el oficialismo prevé dar paso al debate de la reforma del mercado de capitales. No obstante, el plato fuerte del segundo semestre será el proyecto de Presupuesto 2027, que debe ingresar antes del 15 de septiembre y cuya presentación “probablemente” vuelva a estar a cargo del presidente Javier Milei en el recinto.

Respecto a la discusión para eliminar las PASO, en Balcarce 50 descartan apuros y señalan que hay margen de negociación hasta diciembre. La estrategia oficial se apoyará en dos pilares:

  1. Listas de adhesión (“colectoras”): un incentivo para aquellos gobernadores que carecen de un candidato presidencial propio con tracción de votos.
  2. Estrategia electoral compartida: la promesa de despejar el camino a la reelección de los mandatarios provinciales aliados a cambio del apoyo legislativo para derogar las primarias.
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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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