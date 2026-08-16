ANSES frena los pagos en agosto: quiénes no cobran y deberán esperar al próximo día hábil

ANSES cobro Foto: ANSES

El calendario de pagos de ANSES tendrá una pausa clave durante agosto de 2026 y miles de beneficiarios deberán revisar con atención la terminación de su DNI para saber cuándo se acreditará su prestación. La interrupción se debe al feriado nacional del lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Ese día no habrá actividad bancaria habitual ni depósitos programados, por lo que el cronograma se retomará desde el día hábil siguiente.

La medida impacta principalmente en jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que tienen pagos previstos dentro del esquema escalonado de agosto. Como ocurre cada mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social organiza las acreditaciones según la última cifra del Documento Nacional de Identidad, por lo que resulta fundamental verificar la fecha correspondiente antes de acercarse al banco o consultar el saldo.

Por qué no habrá pagos de ANSES el lunes 17 de agosto

El lunes 17 de agosto será feriado nacional en la Argentina por la conmemoración del General José de San Martín. Por ese motivo, ANSES no realizará acreditaciones durante esa jornada y los bancos tampoco operarán con normalidad para el cobro presencial de haberes. La consecuencia directa será una pausa en el calendario, que volverá a activarse el martes 18 de agosto.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Esta interrupción no implica la pérdida del beneficio ni requiere realizar ningún trámite adicional. Los titulares alcanzados simplemente deberán esperar hasta la fecha reprogramada según la terminación de su DNI. En otras palabras, el pago se corre al siguiente día hábil disponible dentro del cronograma oficial.

Quiénes deberán esperar para cobrar en agosto

El grupo más afectado por la pausa del calendario será el de jubilados y pensionados que cobran haberes que no superan el mínimo y tienen DNI terminado en 5. En ese caso, la acreditación queda prevista para el martes 18 de agosto, ya que el lunes 17 no habrá depósitos por el feriado.

Cobro ANSES Foto: ANSES

También deberán prestar atención los titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, ya que estas prestaciones mantienen un esquema de cobro similar, organizado por terminación de DNI y con fechas que también se retoman luego del feriado.

Calendario ANSES agosto 2026 para jubilados y pensionados de la mínima

Para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el calendario queda organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

La clave para este grupo está en que no habrá pagos entre el viernes 14 y el martes 18, debido al fin de semana y al feriado nacional del lunes 17.

Cuándo cobran quienes superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo tendrán su calendario en la última semana de agosto. En este caso, ANSES agrupa dos terminaciones de DNI por jornada:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Este grupo no cobra inmediatamente después del feriado, pero igualmente debe consultar el calendario para evitar confusiones con las fechas de acreditación.

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo: fechas a tener en cuenta

Los titulares de la AUH, SUAF y Asignación por Embarazo también cobran según la terminación del DNI. Para agosto de 2026, el esquema contempla pagos desde el lunes 10 y se retoma el martes 18 luego del feriado. Además, las asignaciones reciben la actualización mensual correspondiente al período, en línea con el mecanismo de movilidad vigente.

En el caso de la AUH, ANSES mantiene la modalidad habitual: se deposita mensualmente un porcentaje del monto y el resto queda retenido hasta la presentación de la documentación correspondiente, como la Libreta AUH. Por eso, además de revisar la fecha de cobro, es importante controlar que los datos personales y familiares estén actualizados en Mi ANSES.

Cómo consultar si ya está depositado el pago

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también es posible revisar el detalle de la liquidación, el banco asignado y los montos acreditados según la prestación.

La recomendación principal es no concurrir al banco antes de la fecha indicada, ya que el dinero se acredita según el cronograma oficial y no de forma anticipada. Para quienes cobran con tarjeta de débito, el saldo puede consultarse desde home banking, cajeros automáticos o aplicaciones bancarias.