River Plate vs. Argentinos Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

River Plate vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Estadio Mas Monumental! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
44´ Fuera de juego en Argentinos Juniors
Posición adelantada de Hernán López Muñoz.
44´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Francisco Álvarez fue bloqueado por Francisco Ortega.
43´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Thiago Almada.
40´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Hernán López Muñoz fue bloqueado por Aníbal Moreno.
39´ Tarjeta amarilla para River Plate
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Thiago Almada.
36´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Thiago Almada fue bloqueado por Kevin Gutiérrez.
36´ Gooool de River Plate
Gonzalo Montiel marca para River Plate.
34´ Fuera de juego en River Plate
Posición adelantada de Gonzalo Montiel.
34´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Gonzalo Montiel y el remate se va afuera.
34´ Saque de arco para Argentinos Juniors
Desde el fondo la pone en juego Francisco Álvarez.
33´ Tarjeta amarilla para Argentinos Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Sebastián Prieto.
30´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Emiliano Viveros.
30´ Tarjeta amarilla para Argentinos Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Kevin Gutiérrez.
27´ Saque de arco para Argentinos Juniors
Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.
26´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Lucas Martínez Quarta y el remate se va afuera.
25´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
25´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!
Disparo de Tomás Molina y el remate se va afuera.
21´ Fuera de juego en River Plate
Posición adelantada de Gonzalo Montiel.
17´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
17´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!
Disparo de Hernán López Muñoz y el remate se va afuera.
14´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Beltrán fue bloqueado por Brayan Cortés.
13´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Thiago Almada fue bloqueado por Kevin Coronel.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Estadio Mas Monumental, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de River Plate y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Facundo Tello.
Formación confirmada de River Plate
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (28) Lucas Martínez Quarta
- (29) Gonzalo Montiel
- (3) Francisco Ortega
- (30) Nicolás Otamendi
- (23) Thiago Almada
- (50) Tobías Andrada
- (10) Ángel Correa
- (35) Joaquín Freitas
- (6) Aníbal Moreno
- (18) Lucas Beltrán
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (31) Facundo González
- (20) Giovanni González
- (43) Valentín Lucero
- (13) Lautaro Rivero
- (8) Mauro Arambarri
- (26) Tomás Galván
- (24) Juan Cruz Meza
- (25) Lautaro Pereyra
- (44) Lucas Silva
- (15) Fausto Vera
- (19) Rafael Santos Borré
Entrenador: Eduardo Coudet
Formación confirmada de Argentinos Juniors
Titulares
- (25) Brayan Cortés
- (16) Francisco Álvarez
- (22) Kevin Coronel
- (20) Sebastián Prieto
- (6) Franco Vázquez
- (15) Kevin Gutiérrez
- (10) Alan Lescano
- (11) Nicolás Oroz
- (29) Emiliano Viveros
- (8) Hernán López Muñoz
- (27) Tomás Molina
Suplentes
- (50) Diego Rodríguez
- (26) Claudio Bravo
- (13) Santino Gianini
- (5) Facundo Carrizo
- (21) Gabriel Florentín
- (37) Thiago Gómez
- (19) Matías Giménez
- (48) Facundo Jainikoski
- (7) Iván Morales
- (47) Diego Porcel
Entrenador: Nicolás Diez
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de River Plate y Argentinos Juniors?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de River Plate vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. River Plate recibe a Argentinos Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 18:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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