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Plazo fijo en junio 2026: cuánto rinde invertir $6.000.000 a 30 días con las tasas actuales de los bancos

Las entidades financieras actualizaron sus tasas de interés y renovaron el interés por este instrumento de ahorro. Con una TNA cercana al 19%, una colocación de $6 millones puede generar una renta mensual definida desde el inicio. El detalle de cuánto se cobra al vencimiento y las tasas que pagan los bancos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El plazo fijo continúa siendo una de las inversiones más elegidas por los ahorristas que buscan una renta previsible y de bajo riesgo. Foto: NA.
El plazo fijo continúa siendo una de las inversiones más elegidas por los ahorristas que buscan una renta previsible y de bajo riesgo. Foto: NA.
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El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos que buscan preservar su capital mediante una inversión de bajo riesgo y con rentabilidad conocida desde el momento de la contratación. En un contexto económico donde las entidades financieras ajustan periódicamente sus tasas de interés, conocer cuánto puede rendir una colocación resulta clave para tomar decisiones financieras informadas.

Actualmente, varios bancos del sistema financiero ofrecen tasas nominales anuales (TNA) que rondan el 19%, aunque existen algunas entidades que superan ampliamente ese porcentaje. Esto permite que quienes dispongan de un capital determinado puedan calcular de antemano la ganancia que obtendrán al finalizar el plazo acordado.

Plazo fijo; monedas. Foto: Unsplash.
Las tasas de interés varían según la entidad financiera y pueden influir significativamente en el rendimiento final de la inversión. Foto: Unsplash.

¿Cuánto rinde un plazo fijo de $6.000.000 a 30 días?

Tomando como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%, una inversión de $6.000.000 a 30 días genera un interés estimado de $93.698,63.

De esta manera, al vencimiento del plazo fijo, el ahorrista recibiría un total aproximado de $6.093.698,63, resultado de sumar el capital inicial más los intereses obtenidos durante el período de inversión.

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Si bien el rendimiento puede variar según la entidad elegida, este cálculo sirve como referencia para quienes analizan colocar sus ahorros en este instrumento financiero tradicional.

Plazo fijo. Foto: NA
Con una TNA del 19%, una inversión de $6.000.000 puede generar una ganancia cercana a los $94.000 en apenas 30 días. Foto: NA.

Qué tasas ofrecen los bancos para un plazo fijo a 30 días

Las tasas de interés varían de acuerdo con cada entidad financiera. Entre las principales opciones disponibles se encuentran:

  • Banco Nación: 19%
  • Banco Galicia: 15%
  • BBVA: 18,75%
  • Santander: 14,5%
  • Banco Provincia: entre 19,5% y 21%
  • Banco Macro: 18,5%
  • ICBC: 17,2%
  • Banco Ciudad: 17%
  • Banco Patagonia: 16%
  • Banco Credicoop: 17,5%
  • Banco BICA: 22%
  • Banco CMF: 22%
  • Banco de Comercio: 19%
  • Banco de Córdoba: 20,75%
  • Banco del Sol: 21%
  • Banco Hipotecario: entre 18% y 21,5%
  • Banco Mariva: 21%
  • Banco Meridian: 23%
  • Banco VOII: 23%
  • Bibank: 21%
  • Crédito Regional Compañía Financiera: entre 23% y 23,25%
  • Reba: 23%

Las entidades con las tasas más elevadas permiten obtener una rentabilidad superior en comparación con los bancos tradicionales, aunque siempre es recomendable verificar las condiciones vigentes al momento de realizar la operación.

Impuesto a las Ganancias; calculadora. Foto: Unsplash.
La operación puede realizarse de manera online a través del home banking o la aplicación móvil de cada banco. Foto: Unsplash.

Cómo hacer un plazo fijo, paso a paso

Realizar un plazo fijo es un trámite simple que puede completarse en pocos minutos desde una computadora o teléfono celular:

  1. Ingresar al home banking o a la aplicación móvil del banco.
  2. Dirigirse a la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”.
  3. Indicar el monto a invertir, en este caso $6.000.000.
  4. Elegir el plazo de colocación, generalmente de 30 días.
  5. Confirmar la operación y guardar el comprobante emitido por la entidad.

Una vez cumplido el plazo seleccionado, el banco acreditará automáticamente el capital junto con los intereses generados.

Qué es un plazo fijo y cuáles son sus ventajas

El plazo fijo es una inversión que consiste en depositar una suma de dinero en una entidad financiera durante un período determinado, a cambio de una tasa de interés previamente establecida.

Plazo fijo - economía
Antes de constituir un plazo fijo, especialistas recomiendan comparar las tasas disponibles y evaluar su rendimiento frente a la inflación.

Su principal atractivo radica en la previsibilidad, ya que el inversor conoce desde el inicio cuánto dinero recibirá al vencimiento. Además, se trata de una alternativa sencilla, accesible y considerada de bajo riesgo dentro del mercado financiero.

Sin embargo, los especialistas recomiendan analizar la evolución de la inflación antes de invertir. Cuando el aumento general de precios supera la rentabilidad obtenida, el dinero puede perder poder adquisitivo pese a haber generado intereses. Por ese motivo, resulta fundamental comparar el rendimiento del plazo fijo con otras opciones de ahorro e inversión disponibles en el mercado.

Plazo fijoEconomía argentinaInversiones
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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