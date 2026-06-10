¿Cuánto se gana por invertir 1 millón de pesos en un plazo fijo en vez de en Mercado Pago?: la diferencia puede sorprender

Plazo fijo - economía

Quienes tienen ahorros en pesos suelen enfrentar una duda recurrente: ¿conviene dejar el dinero invertido en Mercado Pago o colocarlo en un plazo fijo tradicional? Aunque ambas alternativas permiten obtener rendimientos sin asumir grandes riesgos, las diferencias en las tasas pueden generar una brecha importante en las ganancias, especialmente cuando se trata de montos elevados como $1 millón.

Actualmente, Mercado Pago ofrece una rentabilidad diaria a través de su fondo común de inversión, permitiendo que el dinero genere intereses de manera automática y manteniendo disponibilidad inmediata para retirarlo o utilizarlo en pagos y transferencias. En cambio, el plazo fijo tradicional exige inmovilizar los fondos durante un período determinado, generalmente 30 días, a cambio de una tasa previamente establecida.

La diferencia del retorno entre Mercado Pago y el plazo fijo. Foto: NA.

¿Cuánto rinde 1 millón de pesos en Mercado Pago?

Tomando como referencia una tasa nominal anual (TNA) cercana al 18% (actualización al 10 de junio de 2026), una inversión de $1.000.000 en Mercado Pago puede generar alrededor de $15.000 en un mes, aunque el rendimiento final depende de las variaciones diarias del fondo.

De esta manera, al cabo de 30 días, el capital alcanzaría aproximadamente los $1.015.000. La principal ventaja es la flexibilidad: el dinero puede retirarse en cualquier momento sin penalidades y sigue generando rendimientos diariamente.

¿Cuánto rinde 1 millón de pesos en un plazo fijo?

Por otro lado, los bancos suelen ofrecer tasas para plazos fijos tradicionales que rondan actualmente entre el 19% y el 26% nominal anual, dependiendo de cada entidad financiera.

Si se toma una TNA del 22%, por ejemplo, una colocación de $1.000.000 durante 30 días produciría una ganancia cercana a los $18.300. Al vencimiento, el ahorrista recibiría alrededor de $1.018.300.

La diferencia entre ambas opciones

Comparando ambos instrumentos, el plazo fijo permitiría obtener unos $3.300 más que Mercado Pago en un período de 30 días sobre una inversión de $1 millón. Aunque la diferencia mensual puede parecer reducida, se vuelve más significativa cuando se analizan períodos más largos o montos superiores. En un año, manteniendo tasas similares, la brecha acumulada podría superar varias decenas de miles de pesos.

El capital que se puede obtener por invertir en plazo fijo o Mercado Pago. Foto: NA.

La decisión de qué modo de ahorro elegir depende principalmente del objetivo del inversor. Quienes priorizan la liquidez y la posibilidad de disponer del dinero en cualquier momento suelen inclinarse por Mercado Pago. En cambio, quienes buscan maximizar el rendimiento y no necesitan utilizar esos fondos durante al menos un mes suelen encontrar en el plazo fijo una alternativa más rentable.

En un contexto económico donde las tasas cambian con frecuencia, conviene revisar periódicamente los rendimientos ofrecidos por cada opción antes de tomar una decisión. Una diferencia de apenas unos puntos porcentuales puede traducirse en miles de pesos adicionales para quienes buscan preservar y hacer crecer sus ahorros.