Plazo fijo: cuánto se gana al invertir $2.000.000 durante 30 días y qué bancos pagan más intereses en julio 2026

Invertir $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días puede generar más de $30.800 en intereses, según la tasa de referencia vigente. Foto: REUTERS

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas de inversión más utilizadas por los ahorristas argentinos que buscan obtener un rendimiento sin exponerse a las fluctuaciones del mercado financiero. Aunque en los últimos meses las tasas de interés mostraron cambios como consecuencia de la política monetaria, varias entidades financieras volvieron a mejorar los rendimientos que ofrecen por este instrumento.

La principal ventaja del plazo fijo es su previsibilidad: al momento de constituir la inversión, el cliente conoce exactamente cuánto dinero recibirá al vencimiento, ya que la tasa de interés permanece fija durante todo el período pactado.

Las tasas de interés varían según la entidad financiera y algunas ya ofrecen rendimientos de hasta el 23% de Tasa Nominal Anual (TNA). Foto: NA.

¿Cuánto rinde un plazo fijo de $2.000.000 a 30 días?

Tomando como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) del 18,75%, una inversión de $2.000.000 a un plazo de 30 días genera intereses aproximados por $30.821,92.

De esta manera, al finalizar el período de la colocación, el ahorrista recibirá un total estimado de $2.030.821,92, resultado de sumar el capital inicial más los intereses obtenidos.

Cabe recordar que el rendimiento final dependerá de la tasa que ofrezca la entidad financiera elegida, ya que desde la desregulación del sistema cada banco fija libremente el porcentaje que paga por los depósitos a plazo.

El plazo fijo continúa siendo una de las inversiones más elegidas por los ahorristas que buscan un rendimiento previsible y de bajo riesgo. Foto: Unsplash.

¿Qué tasas ofrecen los bancos para un plazo fijo a 30 días?

Actualmente, estas son algunas de las Tasas Nominales Anuales (TNA) que informan las principales entidades financieras del país:

Banco Nación: 19%

Banco Galicia: 17,5%

BBVA: 18,75%

Santander: 14,5%

Banco Provincia: entre 19,5% y 21%

Banco Macro: 19,5%

ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco BICA: 22%

Banco CMF: 22%

Banco de Córdoba: 20,75%

Banco del Sol: entre 21% y 23%

Banco Hipotecario: entre 18% y 21,5%

Banco Mariva: 21%

Banco Meridian: entre 22,75% y 23%

Banco VOII: 23%

BIBANK: 23%

Crédito Regional Compañía Financiera: entre 23% y 23,25%

Reba Compañía Financiera: 23%

En algunos casos, las tasas pueden variar según el canal utilizado para realizar la inversión (home banking o sucursal), el perfil del cliente o el monto depositado.

Antes de constituir un plazo fijo, conviene comparar las tasas que ofrece cada banco para maximizar la rentabilidad de la inversión. Foto: Instagram @banco_provincia

Paso a paso: cómo constituir un plazo fijo desde el home banking

La mayoría de los bancos permite realizar la operación de manera completamente digital y en pocos minutos. El procedimiento suele ser similar en todas las entidades:

Ingresar al home banking o a la aplicación móvil del banco. Acceder al menú “Inversiones” o “Plazo fijo”. Indicar el monto que se desea invertir, en este caso $2.000.000. Elegir un plazo de 30 días. Confirmar la operación y guardar el comprobante electrónico.

Una vez cumplido el plazo, el banco acredita automáticamente el capital junto con los intereses generados en la cuenta del cliente.

¿Conviene invertir en un plazo fijo?

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan preservar el capital con un nivel de riesgo muy bajo y obtener una rentabilidad conocida desde el inicio.

Los especialistas recomiendan analizar el rendimiento del plazo fijo en relación con la inflación para evaluar si la inversión mantiene el poder adquisitivo del dinero. Foto: Cronista.

Sin embargo, los especialistas recomiendan analizar siempre el contexto económico antes de invertir. Uno de los factores más importantes es comparar la tasa de interés ofrecida por el banco con la evolución de la inflación. Si el aumento general de los precios supera el rendimiento obtenido, el dinero puede perder poder adquisitivo a pesar de haber generado intereses.

Por ese motivo, antes de constituir un plazo fijo conviene revisar las tasas disponibles en distintas entidades financieras y evaluar cuál ofrece el mejor rendimiento para el plazo elegido.