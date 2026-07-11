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Cuba sufrió otro apagón masivo: ya son nueve colapsos eléctricos desde fines de 2024

El sistema eléctrico nacional volvió a colapsar por completo y dejó a millones de cubanos sin servicio. Se trata del cuarto apagón generalizado en menos de seis meses, en medio de una profunda crisis energética agravada por la escasez de combustible y el deterioro de la infraestructura.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Nuevos apagones en Cuba.
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Cuba volvió a quedar a oscuras este viernes tras registrarse un nuevo colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el segundo en apenas cinco días y el cuarto apagón generalizado en menos de seis meses. La situación refleja la grave crisis energética que atraviesa la isla y las dificultades para estabilizar una red eléctrica cada vez más deteriorada.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que la “desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional” se produjo a las 16:30 (hora local), provocando cortes de energía en gran parte del país. Con este episodio, ya son nueve los apagones generales registrados desde finales de 2024, una cifra que evidencia el complejo escenario que enfrenta el sistema eléctrico cubano.

Apagones en Cuba. Foto: Unsplash

Una crisis energética cada vez más profunda en Cuba

El apagón ocurrió apenas días después del anterior colapso, registrado el lunes, cuando una fluctuación de voltaje combinada con una baja generación de electricidad dejó sin servicio a buena parte del país. En aquella oportunidad, las autoridades demoraron casi dos días en restablecer completamente el suministro eléctrico.

Según explicaron directivos de la UNE, uno de los principales obstáculos para recuperar el sistema es la escasa disponibilidad de combustible, situación que el Gobierno cubano atribuye al endurecimiento de las restricciones impuestas por Estados Unidos sobre el suministro de petróleo hacia la isla. La falta de combustible limita el funcionamiento de las centrales termoeléctricas y de los generadores de respaldo, dificultando la estabilidad del sistema.

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Cuba y un sistema eléctrico envejecido

Gran parte de la generación eléctrica cubana depende de siete centrales termoeléctricas que superan los 40 años de funcionamiento y presentan frecuentes averías o deben salir de servicio por tareas de mantenimiento.

A ello se suma la dependencia de grupos electrógenos que funcionan con diésel importado, cuyo abastecimiento también se encuentra comprometido.

Uno de los casos más críticos es el de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, considerada la más importante del país. La planta permanece fuera de servicio por trabajos de reparación luego de haber sufrido más de quince interrupciones por fallas desde comienzos de este año.

Apagones de hasta 70 horas en Cuba

El deterioro de la infraestructura eléctrica provoca cortes diarios que afectan la vida cotidiana de millones de personas. En La Habana, los apagones pueden extenderse durante más de 24 horas, mientras que en varias provincias del interior del país las interrupciones del servicio llegan a superar las 70 horas consecutivas.

Cuba sin luz. Foto: Google.

La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional suele demandar varios días. El proceso consiste en poner en marcha primero las fuentes de generación más rápidas, como plantas solares, centrales hidroeléctricas y motores de generación, para luego ir reconectando progresivamente distintas zonas hasta restablecer el funcionamiento completo de la red.

Mientras continúan las tareas para recuperar el servicio, la repetición de estos apagones masivos vuelve a poner de manifiesto la fragilidad del sistema energético cubano y los enormes desafíos que enfrenta el país para garantizar un suministro eléctrico estable.

CubaElectricidadCrisis
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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