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El hombre más rico de Alemania quiere expandir sus negocios y busca competir con Google

Se trata de Dieter Schwarz, artífice del imperio Lidl. Además de los supermercados, pretende incursionar en el negocio digital y competir con gigantes tecnológicos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Supermercados Lidl.
Supermercados Lidl. Foto: X
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El hombre más rico del país, Dieter Schwarz, con sus 86 años, busca expandir sus negocios de los supermercados Lidl para empezar a competir con los gigantes de la tecnología.

Es tal el éxito de su imperio que, durante el 2025, facturó casi 185 mil millones de euros, más que SAP, Mercedes Benz o Bayer, y solo fue superado por la automotriz VW.

Ahora, el Grupo Schwarz presenta Schwarz Digits, proyecto que se vuelca a lo digital. “Si no te sientas a la mesa, acabas formando parte del menú”, dice Bernd Wagner, el encargado de ventas y cara visible de la compañía.

Dieter Schwarz, dueño de Lidl.
Bernd Wagner, jefe de ventas del grupo Schwarz. Foto: Gentileza DW

La empresa ya consiguió clientes de peso: entre otros nombres, se encuentran tanto el Gobierno neerlandés como ministerios alemanes y la Federación Alemana de Fútbol.

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En las afueras de la capital alemana, Schwarz Digits está construyendo un centro de datos. Con once mil millones de euros, es la mayor inversión individual en la historia del grupo.

“La región se convertirá muy pronto en la mayor cantera de IA de Alemania y de Europa”, dice el jefe de ventas en diálogo con DW.

Grupo Schwarz.
Grupo Schwarz. Foto: X

El fundador de Lidl, Dieter Schwarz, ya demostró en innumerabes ocasiones que tiene mucha perseverancia y buen olfato. De esta manera, es muy posible que la gran apuesta tecnológica acabe dando sus frutos.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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