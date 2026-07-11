Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026: cómo cambió la selección helvética y por qué es uno de los rivales más difíciles de enfrentar

Suiza y su pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección de Suiza ya no es desde hace muchas décadas ese equipo “cenicienta” que venía a rellenar los cupos de un Mundial. Desde hace años que el combinado helvético sabe lo que es jugar una Copa del Mundo y en cada una de sus presentaciones pelea con orden y prolijidad táctica sus encuentros, por lo que será un rival complejo para la Selección Argentina cuando esta noche se enfrenten por un lugar en la semifinal del Mundial 2026.

Entender que la Selección Suiza ha ido mutando con el paso de los años también resulta clave para comprender con qué se va a enfrentar hoy la Albiceleste: Suiza no es la misma selección que en el siglo XX y, si bien esto parece una obviedad, cuando se entiende a qué nos referimos, pasa a tener otra connotación mucho más profunda.

Nico Elvedi y Manuel Akanji encabezan los festejos suizos. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cambios migratorios nutren a la actual Selección de Suiza

En los años ‘90, principalmente en el Mundial de 1994, en Suiza era casi imposible ver a un jugador que no fuese de ascendencia alemana, francesa o italiana. Para aquel Mundial que también se jugó en los Estados Unidos, las figuras de aquella escuadra eran Stéphane Chapuisat, Alain Sutter y Ciriaco Sforza. Claramente, tres apellidos que remiten directamente a sus raíces francesas, alemanas e italianas.

La generación del Mundial de 1994, con Alain Sutter y Stéphane Chapuisat como grandes figuras. Foto: Instagram.

Hoy la Selección helvética cuenta con apellidos como el de Manzambi, Embolo, Zakaria, Ndoye, Akanji, que remiten a la inmigración africana en ese país europeo. Si a esto se suman los nombres como el de su capitán, Granit Xhaka, procedente de la región albano-kosovar, se entiende que la mixtura del conjunto rojo y blanco es tal que hasta ha mutado su idiosincrasia, aunque su forma de jugar siempre se ha mantenido estable.

Granit Xhaka, capitán de Suiza, de origen balcánico. Foto: REUTERS

Su técnico también porta un apellido particular que remite a la inmigración: Murat Yakin, de ascendencia turca. Él, junto a su hermano Hakan Yakin, supo defender la camiseta de Suiza en varias oportunidades. Aunque jamás disputó un Mundial como jugador (el único torneo que jugó fue la Eurocopa 2004), su hermano Hakan Yakin sí supo vestir la camiseta de Suiza en varias Copas del Mundo e incluso fue figura en Eurocopas.

Murat Yakin, técnico de Suiza. Foto: EFE

Hakan Yakin, hermano de Murat Yakin.

Pero volviendo al capitán actual de Suiza, un dato interesante remarca aún más esta información sobre lo variado de su plantel en cuanto a nacionalidades: su hermano Taulant Xhaka, por ejemplo, juega para la Selección de Albania.

Suiza en los Mundiales y sus números

Suiza participó en 13 de las 23 Copas del Mundo que hubo hasta ahora en la historia (contando esta edición de 2026). En la tabla histórica de países que participaron de un Mundial, está en la posición 16°.

Tiene una performance muy pareja: 17 ganados, 10 empatados y 19 perdidos. Y si se suman los partidos definidos por tandas de penales, son dos encuentros: uno de ellos lo ganó (contra Colombia, el último partido previo al choque contra Argentina); otra tanda de penales la perdió, contra Ucrania en el Mundial 2006, donde erró todos los penales que pateó. Dato curioso de ese Mundial que disputó Suiza: quedó eliminada en octavos de final sin que le convirtiesen ni un solo gol en contra. 0 a 0 contra Francia, victorias por 2 a 0 frente a Togo y Corea del Sur y 0 a 0 contra Ucrania, y la mencionada eliminación en penales.

De hecho, ese Mundial del 2006 representó el regreso de Suiza a los Mundiales, algo que hace de manera continua desde aquella Copa del Mundo disputada en Alemania. Anteriormente, la última participación de Suiza en un Mundial había sido con la generación dorada de los Chapuisat, Sutter y Sforza del torneo de 1994. Y previo a ello, había que buscar una participación del combinado helvético en los libros de historia: Inglaterra 1966 había sido su anterior participación.

Desde que regresó a los Mundiales, Suiza ha sido una equipación dura y seria. Clasificó a octavos de final en 2006, 2014, 2018 y 2022 (solo en 2010 quedó eliminada en primera ronda). En el 2014 justamente se enfrentó a la Argentina, y la Albiceleste la derrotó en tiempo extra por 1 a 0 con gol de Ángel Di María (y pase de Messi). En esta edición, consiguió algo que no lograba desde 1954 (Mundial que ellos organizaron), que fue clasificar a cuartos de final. Pero incluso, si se analiza con mayor detalle, esta es la primera vez en su historia que logran superar dos fases de eliminaciones directa de forma consecutiva (Argelia y Colombia), por lo que ya su participación en este Mundial 2026 resulta histórica.

Argentina vs. Suiza en el Mundial 2014. Foto: x

Gol de Di María para derrotar a Suiza en el Mundial 2014. Foto: x

A su vez, contabilizando Mundiales y Eurocopas, nunca Suiza había podido lograr la gesta que consiguió en este Mundial de salir victoriosa en dos partidos de eliminación directa, por lo que su desempeño actual habla de un logro que quedará en la memoria de este país por muchos años. En definitiva, la Selección de Suiza está escribiendo páginas doradas para su fútbol, y su potencial, probablemente, crecerá mucho más en los próximos años.