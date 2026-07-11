Argentina compra fusiles ARAD a Israel para reemplazar los FAL: los detalles del acuerdo por US$12 millones

Javier Milei y Benjamín Netanyahu. Foto: EFE

El Gobierno argentino dio un nuevo paso en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas al firmar un acuerdo con Israel para la compra de fusiles de asalto ARAD, que comenzarán a reemplazar de forma progresiva a los históricos FAL utilizados por el Ejército Argentino durante décadas. El contrato, suscripto a fines de junio entre los ministerios de Defensa de ambos países, contempla una primera adquisición de 700 fusiles ARAD 7, junto con sus accesorios y 167 dispositivos de fogueo, por un monto total de 1.730.499 dólares y aunque el convenio establece que la entrega podrá concretarse durante 2026, se espera que el armamento llegue al país en las próximas semanas.

Fusiles IWI ARAD. Foto: X/@FAArgentinas

Un acuerdo con un tope de US$12 millones para reemplazar los FAL

Además de la primera compra, el convenio fija un marco de cooperación con una vigencia de tres años, durante el cual Argentina podrá solicitar nuevo equipamiento militar por un monto máximo de 12 millones de dólares.

Tras esta primera adquisición, el Ministerio de Defensa dispondrá de un saldo de 10.269.501 dólares para incorporar más fusiles ARAD 7, de calibre 7,62 mm, y ARAD 5, de 5,56 mm, de acuerdo con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas. El contrato no establece un cronograma definitivo para futuras compras ni para los pagos correspondientes, sino que habilita nuevas adquisiciones dentro del límite económico previsto durante la vigencia del acuerdo.

Israel será el principal proveedor de los nuevos fusiles para Argentina

El armamento será fabricado por Israel Weapon Industries (IWI), empresa elegida por el Ministerio de Defensa israelí como contratista principal para ejecutar el convenio con Argentina. Como ocurre habitualmente en este tipo de contratos entre Estados, el acuerdo incluye cláusulas que prohíben la reventa o transferencia del material adquirido a terceros sin autorización. Además, se incorporaron mecanismos para contemplar eventuales demoras tanto en los pagos como en las entregas.

Entretanto, la compra de los fusiles ARAD forma parte del proceso de reequipamiento militar impulsado por el Gobierno nacional, con el objetivo de actualizar sistemas que llevan décadas en servicio. Las negociaciones comenzaron durante 2024, cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, inició conversaciones técnicas con representantes del Estado Mayor Conjunto y de las tres fuerzas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu. Foto: Presidencia

La firma del acuerdo también refleja el fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa entre Argentina e Israel, en línea con la política exterior impulsada por el presidente Javier Milei, que ha consolidado a Israel como uno de los principales socios estratégicos del país.

En paralelo, el Ministerio de Defensa mantiene abiertas conversaciones con otros países para avanzar en la adquisición de drones, helicópteros y diversos sistemas militares. Sin embargo, proyectos de mayor envergadura, como la recuperación de una capacidad submarina para la Armada Argentina, continúan condicionados por las limitaciones presupuestarias y el elevado costo de ese tipo de equipamiento.