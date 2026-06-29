ANSES confirmó el calendario de julio: qué día cobrás si tu DNI termina en 4, 5 o 6

Cuándo cobrás según la terminación del DNI Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya tiene organizado el calendario de pagos de julio 2026, con fechas ordenadas según la terminación del DNI para jubilados, pensionados, titulares de AUH, asignaciones y beneficiarios de Pensiones No Contributivas. El cronograma forma parte del esquema previsional aprobado para el año 2026 y puede consultarse también desde los canales oficiales de ANSES y mi ANSES.

Para quienes están esperando saber qué día cobran en julio si el DNI termina en 4, 5 o 6, la respuesta depende de la prestación que perciban. En el caso de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son: DNI terminado en 4: miércoles 15 de julio; DNI terminado en 5: jueves 16 de julio; DNI terminado en 6: viernes 17 de julio.

Cuándo cobro si mi DNI termina en 4, 5 o 6 y soy jubilado

Los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo tendrán un calendario escalonado durante julio. Para este grupo, ANSES fijó el pago de acuerdo con el último número del Documento Nacional de Identidad, por lo que las personas con DNI terminado en 4 cobran el 15 de julio, las que tienen DNI terminado en 5 cobran el 16 de julio y quienes tienen DNI terminado en 6 cobran el 17 de julio.

Este dato es clave porque no todos los beneficiarios cobran el mismo día. El calendario se divide por tipo de prestación y por nivel de haber, por eso es importante revisar si se trata de una jubilación mínima, una jubilación superior al mínimo, una AUH, una PNC u otra asignación. ANSES permite verificar la fecha exacta desde su calendario de pagos o desde mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Jubilados que superan la mínima: fechas para DNI 4, 5 y 6

En el caso de los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el cronograma se mueve hacia los últimos días del mes. Para este grupo, los documentos terminados en 4 y 5 cobran el lunes 27 de julio, mientras que los documentos terminados en 6 y 7 cobran el martes 28 de julio.

Oficina ANSES Foto: ANSES

Esto significa que, si tu DNI termina en 4 o 5, pero tu haber supera la mínima, no cobrás el 15 o 16 de julio, sino el 27 de julio. En cambio, si tu DNI termina en 6 y estás dentro de este grupo, la fecha de cobro será el 28 de julio.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5 y 6

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, junto con la Tarjeta Alimentar cuando corresponda, también tienen fechas definidas para julio. Según el cronograma informado, quienes tienen DNI terminado en 4 cobran el 15 de julio, los titulares con DNI terminado en 5 cobran el 16 de julio y quienes tienen DNI terminado en 6 cobran el 17 de julio.

En el caso de AUH, ANSES paga mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el porcentaje restante queda retenido y se abona posteriormente si se cumple con la presentación de la Libreta correspondiente.

Pensiones No Contributivas: fechas para DNI 4, 5 y 6

Las Pensiones No Contributivas tienen un calendario distinto y suelen pagarse antes que otras prestaciones. Para julio 2026, los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5 cobran el lunes 13 de julio, mientras que quienes tienen DNI terminados en 6 y 7 cobran el martes 14 de julio.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Por eso, si tu DNI termina en 4, 5 o 6, es fundamental identificar primero qué prestación cobrás. No es lo mismo ser titular de una PNC que cobrar una jubilación mínima, una jubilación superior o una asignación familiar.

Resumen rápido: qué día cobrás en julio si tu DNI termina en 4, 5 o 6

Jubilación o pensión mínima: DNI 4 cobra 15 de julio , DNI 5 cobra 16 de julio , DNI 6 cobra 17 de julio .

Jubilación superior al mínimo: DNI 4 y 5 cobran 27 de julio ; DNI 6 cobra 28 de julio .

AUH y Tarjeta Alimentar: DNI 4 cobra 15 de julio , DNI 5 cobra 16 de julio , DNI 6 cobra 17 de julio .

Pensiones No Contributivas: DNI 4 y 5 cobran 13 de julio; DNI 6 cobra 14 de julio.

Cómo consultar tu fecha exacta de cobro en ANSES

Para confirmar la fecha y el lugar de cobro, ANSES recomienda ingresar al calendario de pagos oficial o consultar desde mi ANSES, usando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se debe seleccionar la opción Cobros y luego Consultar fecha y lugar de cobro.

La consulta es gratuita y sirve para verificar si la acreditación corresponde a jubilación, pensión, AUH, Asignación Familiar, Asignación por Embarazo, Pago Único, PNC o Prestación por Desempleo.

La información que más buscan los beneficiarios en julio

Julio llega con mucha expectativa para millones de beneficiarios que necesitan organizar gastos, pagos de servicios, compras y vencimientos. Por eso, saber cuándo cobrás según tu DNI se vuelve una de las consultas más buscadas del mes.

Si tu documento termina en 4, 5 o 6, la fecha exacta ya está definida, pero cambia según la prestación. La recomendación es revisar el calendario completo, confirmar en mi ANSES y tener en cuenta que la acreditación puede visualizarse en la cuenta bancaria durante el transcurso del día asignado.

En resumen: si cobrás una jubilación mínima o AUH, los DNI terminados en 4, 5 y 6 cobran entre el 15 y el 17 de julio; si cobrás una PNC, el pago llega antes; y si tu jubilación supera la mínima, la fecha se corre hacia el final del mes.