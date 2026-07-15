Salarios de la Policía de la Ciudad: cuánto cobra cada cargo y cómo impacta la antigüedad en el sueldo

Cuál es la escala salarial de la Policía de la Ciudad para los rangos superiores. Foto: Policía de la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actualizó los salarios de la Policía de la Ciudad en una medida que fue oficializada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad y de Hacienda y Finanzas, y fija nuevas escalas salariales que regirán durante 2026.

Además, la normativa modifica el valor de los módulos con los que se calculan los sueldos básicos y algunos adicionales, reemplazando las escalas que habían sido aprobadas a comienzos de este año.

Sueldos actualizados: cuánto cobrará un oficial de la Policía de la Ciudad en agosto 2026

Oficial Mayor

Sueldo básico: $2.056.697,58

Supl. riesgo profesional: $514.174,40

Supl. responsabilidad jerárquica : $308.504,64

Antigüedad de servicio : $41.133,95

Total: $2.920.510,57

Oficial Primero

Sueldo básico : $1.542.523,19

Supl. riesgo profesional : $385.630,80

Antigüedad de servicio: $30.850,46

Total: $1.959.004,45

Oficial

Sueldo básico: $1.439.688,31

Supl. riesgo profesional: $359.922,08

Antigüedad de servicio: $28.793,77

Total: $1.828.404,16

Sueldos actualizados: cuánto cobrará un oficial de la Policía de la Ciudad en agosto 2026. Foto: Policía de la Ciudad.

La escala salarial de la Policía de la Ciudad para los rangos superiores

Comisario

Sueldo básico : $3.290.716,13

Supl. riesgo profesional : $822.679,03

Supl. responsabilidad jerárquica : $1.480.822,26

Antigüedad de servicio: $65.814,32

Total: $5.660.031,74

Subcomisario

Sueldo básico: $3.085.046,38

Supl. riesgo profesional: $771.261,59

Supl. responsabilidad jerárquica: $771.261,59

Antigüedad de servicio: $61.700,93

Total: $4.689.270,49

Principal

Sueldo básico: $2.879.376,62

Supl. riesgo profesional : $719.844,15

Supl. responsabilidad jerárquica: $431.906,49

Antigüedad de servicio: $74.587,53

Total: $4.105.714,79

Inspector

Sueldo básico : $2.468.037,10

Supl. riesgo profesional: $617.009,29

Supl. responsabilidad jerárquica : $370.205,57

Antigüedad de servicio: $49.360,74

Total: $3.504.612,7

Cabe aclarar que estos montos son orientativos y no representan el salario final que cobra cada policía, ya que el haber varía según la antigüedad, los adicionales, la función, las horas extras, los descuentos y otros conceptos incluidos en cada recibo de sueldo.

Policía de la Ciudad. Foto: Policía de la Ciudad.

Cómo afecta el grado y los años de servicio en la liquidación final

El grado es uno de los principales factores que determinan el salario de un policía. A medida que un efectivo asciende en la carrera, aumenta el sueldo básico y también los suplementos asociados a la jerarquía, por lo que un comisario percibe un haber superior al de un oficial.

Por su parte, los años de servicio impactan a través del adicional por antigüedad. Cuanto más tiempo lleva un efectivo en la fuerza, mayor es el total que se suma a su sueldo por este concepto.

Además, el monto final que cobra cada integrante de la Policía de la Ciudad puede variar por otros factores, como las funciones que desempeña, los suplementos específicos, las horas adicionales, bonificaciones y los descuentos correspondientes. Por ese motivo, los valores de la escala salarial son de referencia y no necesariamente reflejan el sueldo neto que percibe cada agente.