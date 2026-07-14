Jubilados ANSES: confirmaron el aumento de agosto y así quedan los nuevos montos con bono

ANSES, jubilados. Foto: NA.

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán en agosto de 2026 un nuevo aumento mensual del 1,9%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a junio. El dato fue clave porque la fórmula de movilidad vigente actualiza las prestaciones de forma mensual tomando como referencia la inflación informada por el INDEC.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $411.989,33 a $419.817,13. A ese monto se le sumará, para quienes correspondan, el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total para quienes cobran el haber mínimo llegará a $489.817,13 en agosto.

Cómo queda la jubilación mínima con bono de ANSES

El punto más consultado por los beneficiarios es cuánto dinero recibirán finalmente en mano. En el caso de los titulares de la mínima, el cálculo queda conformado por dos conceptos: el haber actualizado por movilidad y el refuerzo previsional. De esta manera, el monto base será de $419.817,13, mientras que el total con bono alcanzará los $489.817,13.

El bono de $70.000 se mantiene como un adicional destinado a los sectores de menores ingresos. En la práctica, este refuerzo permite que los jubilados que cobran la mínima tengan un ingreso superior al haber previsional puro, aunque el extra continúa sin integrarse al cálculo permanente del haber.

Jubilación máxima, PUAM y pensiones: los nuevos valores

La suba de agosto también alcanzará a otros grupos del sistema previsional. Según los cálculos difundidos tras conocerse el IPC, la jubilación máxima pasará a ubicarse en torno a $2.824.971,72. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $335.853,70, y con el bono de $70.000 llegará a $405.853,70.

Bono ANSES jubilados Foto: anses

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedarán en $293.871,99, mientras que con el refuerzo extraordinario el total será de $363.871,99. Para las madres de siete hijos, la PNC se equipara al haber mínimo, por lo que el monto con bono también llegaría a $489.817,13.

Por qué el aumento será del 1,9%

El aumento de agosto se define por el IPC de junio, que fue del 1,9%. Ese dato marcó una desaceleración frente al 2,1% registrado en mayo y llevó la inflación acumulada del primer semestre de 2026 al 16,8%, con una variación interanual del 33,5%.

La fórmula vigente fue establecida por el Decreto 274/2024, que modificó el esquema de movilidad jubilatoria y dispuso actualizaciones mensuales de acuerdo con el Nivel General del IPC publicado por el INDEC. Por eso, cada nuevo dato de inflación tiene impacto directo en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

AUH y asignaciones familiares también aumentan

El incremento de agosto no será exclusivo de jubilados. La actualización también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del sistema SUAF. Con la suba del 1,9%, la AUH quedará cerca de $150.862 por hijo, aunque ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Por ese motivo, el pago mensual efectivo para titulares de AUH será de aproximadamente $120.689,60, mientras que el 20% restante quedará reservado hasta completar el trámite correspondiente. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto total superará los $490.000, también con retención mensual.

Cuándo se cobra el aumento de agosto

El aumento se aplicará sobre los haberes correspondientes a agosto de 2026. Como ocurre todos los meses, ANSES organizará el calendario de pagos según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Para jubilados y pensionados, el cronograma suele diferenciar entre quienes cobran la mínima y quienes perciben haberes superiores.

De acuerdo con la información preliminar difundida, los pagos de agosto comenzarían desde el 10 de agosto, aunque el calendario definitivo debe consultarse en los canales oficiales de ANSES una vez publicado.

Qué deben tener en cuenta los jubilados

El nuevo aumento representa una actualización automática de los haberes, por lo que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite especial para cobrarlo. El monto se acreditará en la cuenta bancaria habitual, junto con el bono en los casos en que corresponda.

La recomendación para los jubilados y pensionados es revisar el recibo de haberes desde Mi ANSES cuando esté disponible, verificar la fecha de cobro por DNI y controlar si corresponde el pago del refuerzo extraordinario de $70.000.