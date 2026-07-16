Qué dijeron el rey Carlos III, el príncipe William y Keir Starmer tras la derrota de Inglaterra frente a Argentina

Tras la remontada de la Selección argentina, las principales figuras del Reino Unido compartieron mensajes de apoyo al equipo inglés y reconocieron el dolor por quedar a un paso de la final. Foto: Reuters.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras derrotar 2-1 a Inglaterra con una remontada en los últimos minutos, generó una ola de repercusiones en el Reino Unido.

Tanto la Familia Real británica como el primer ministro, Keir Starmer, expresaron públicamente su tristeza por la eliminación de los “Tres Leones” y destacaron el esfuerzo realizado por el equipo durante el torneo.

La derrota sobre el final del partido provocó una rápida reacción de la Corona británica y del Gobierno, que coincidieron en destacar el orgullo por el desempeño del seleccionado inglés. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Familia Real le expresó su tristeza a la Selección de Inglaterra

Poco después del final del partido, la cuenta oficial de la Familia Real británica publicó un mensaje en Instagram dirigido al capitán Harry Kane y al plantel inglés.

En el texto, la Corona manifestó sus “conmiseraciones” por la derrota y destacó el orgullo que siente el país por el desempeño del equipo. “Aunque hoy los Tres Leones estén lamiéndose las heridas, siguen siendo el orgullo de una nación, y volverán a levantarse”, señalaron desde la Casa Real.

El mensaje llegó luego de una de las derrotas más dolorosas para Inglaterra en los últimos años, ya que el conjunto europeo estuvo a pocos minutos de disputar una nueva final mundialista.

El príncipe William, “devastado”

Uno de los primeros en reaccionar fue el príncipe William, heredero al trono británico y reconocido fanático del fútbol. A través de su cuenta de X (Twitter), donde sus mensajes personales aparecen firmados con la letra “W”, expresó el sentimiento que predominó entre los hinchas ingleses.

“Devastados. Inglaterra, lo diste todo y estamos todos muy orgullosos de vos. Gracias a todos en el campo y fuera de él por un torneo increíble. La lucha y la creencia que mostraron nos ha inspirado a todos. El equipo de Inglaterra más completo en un torneo. Mantengan la cabeza alta”, escribió el hijo del rey Carlos III.

Gutted. England, you gave it everything and we are all so proud of you.



Thank you to everyone on and off the pitch, for an incredible tournament. The fight and belief you have shown has inspired us all. The most complete England team in a tournament. Hold your heads high 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



W https://t.co/PDBNEsuVfS — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 15, 2026

William mantiene desde hace años una estrecha relación con el fútbol. Es simpatizante del Aston Villa, club donde juega el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, y además se desempeña como Patrono de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA).

El vínculo del príncipe William con el fútbol

En una entrevista reciente con el podcast New Heights, conducido por Jason y Travis Kelce, el príncipe de Gales explicó cómo nació su pasión por este deporte y reveló que el rey Carlos III no comparte ese entusiasmo.

“Mi familia no tiene una historia particularmente larga con el fútbol. Somos unos pocos los que apoyamos a algunos equipos”, reveló William, y dijo que el Rey Carlos III “odia” ese deporte.

Inglaterra quedó a minutos de clasificar a la final del Mundial 2026, pero dos asistencias de Lionel Messi cambiaron la historia y desataron la reacción del Reino Unido. Foto: EFE

“Mi amor por el fútbol surgió cuando unos amigos me llevaron a mi primer partido. Y en la escuela, mientras crecía, no puedes evitar las charlas sobre fútbol. Está en todas partes. Y unos amigos de la escuela, amigos de la infancia, me llevaron a mi primer partido. De hecho, el otro día vi a Gareth Southgate (técnico de la selección inglesa entre 2016 y 2024) y él me recordó que en el primer partido que vi, él estaba jugando. El primer partido que vi en 2000, él jugaba como defensor, fue Aston Villa contra Bolton”.

El heredero al trono también habló sobre su trabajo junto a la FA y su deseo de que el Reino Unido vuelva a albergar una gran competencia internacional. “Creo que se trata de apoyar nuestras candidaturas para la Copa del Mundo o la Eurocopa. Ya sabes que este país, en particular, está loco por el fútbol. Así que tratar de que se organice aquí un Mundial o una Eurocopa sería fantástico; he estado trabajando un poco en eso”, señaló en New Heights.

“El papel que quise desempeñar con la FA ha sido, en gran medida, el de animador, de apoyar todo lo relacionado con la selección de Inglaterra, respaldar a la FA, y asegurarme de que sientan que cuentan con el apoyo de todo el país para seguir adelante con lo que necesitan hacer en torno al fútbol”, agregó William.

El príncipe William calificó como "devastadora" la eliminación de Inglaterra y destacó el esfuerzo realizado por los "Tres Leones" durante todo el torneo. Foto: Reuters.

“He estado tratando de ayudar a reformar un poco el sistema. Parte de nuestra legislación futbolística y la forma en que gestionamos el fútbol -las normas regulatorias, por así decirlo- viene de hace mucho tiempo, y a veces trato de actualizarla y asegurarme de que sea más relevante. Hay que tener en cuenta que el fútbol femenino, en particular, ha pasado de ser un mundo pequeño a ser algo enorme hoy en día; no estoy seguro de que eso se refleje del todo en la forma en que cuidamos el fútbol”, afirmó el Príncipe de Gales.

Antes de la semifinal se especulaba con que algún integrante de la monarquía británica asistiría a la final en Nueva Jersey si Inglaterra conseguía la clasificación. Sin embargo, la derrota frente a Argentina modificó esos planes. En cambio, los reyes de España ya confirmaron su presencia para acompañar a su selección.

Keir Starmer también habló de una Inglaterra “devastada”

El primer ministro británico, Keir Starmer, también utilizó la palabra “devastados” para describir el sentimiento que dejó la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial.

Gutted. Tonight wasn’t the result we all hoped for, but this England team has given it their all.



The passion and energy they’ve shown representing the badge has made us all proud. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 15, 2026

“Esta noche no fue el resultado que todos esperábamos, pero esta selección de Inglaterra lo ha dado todo. La pasión y la energía que han mostrado representando el escudo nos ha llenado de orgullo a todos”, escribió el jefe de Gobierno en sus redes sociales.

La derrota fue especialmente dolorosa porque Inglaterra estuvo muy cerca de asegurar el pase a la final. El equipo ganaba 1-0 hasta los minutos finales, cuando Lionel Messi cambió el rumbo del encuentro con dos asistencias decisivas: primero habilitó a Enzo Fernández para el empate a los 85 minutos y luego asistió a Lautaro Martínez, que convirtió el 2-1 en el segundo minuto del tiempo agregado.

Con ese resultado, Argentina se metió en una nueva final de la Copa del Mundo y dejó a Inglaterra sin la posibilidad de disputar su primera definición mundialista desde el histórico título obtenido en 1966.